في إطار استراتيجية المسؤولية الاجتماعية المتواصلة للبنك التي تركز على تعزيز نمو وتقدم الأجيال الناشئة، قام فريق من وحدة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الدولي مؤخرا بتنظيم زيارة ميدانية إلى مدرسة عثمان عبداللطيف العثمان للبنين، وذلك بمناسبة موسم العودة إلى المدارس وعطلة الاحتفالات الوطنية.

وفي سياق الزيارة، قال رئيس فريق وحدة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الدولي، فهد السرحان: «نحن نهدف من خلال زياراتنا إلى المدارس في جميع أرجاء الكويت إلى تشجيع أبنائنا الطلبة على الاستزادة من العلم في جميع المراحل التعليمية، تماشيا مع إيماننا بأن العلم هو المفتاح الرئيسي لبناء مستقبل مزدهر وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد».

وأضاف السرحان: «لقد كانت هذه الزيارة فرصة مميزة للتفاعل عن قرب مع الطلبة، حيث قدم موظفو» الدولي «الهدايا التذكارية للطلبة لتهنئتهم بحلول الفصل الدراسي الجديد، متمنين لهم كل النجاح والتوفيق في مسيرتهم الدراسية».