التقى محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، صباح أمس، مدير عام الإدارة العامة لأمن الموانئ بالوكالة العقيد عاطف علي الحبشي، ومدير إدارة امن الموانئ النفطية العقيد أحمد الحمدان، وذلك في إطار حرص الخالد على التواصل مع الجهات الرسمية العاملة في نطاق المحافظة، حيث جرى التعارف واستعراض مجمل المهام المناطة بالإدارة العامة لأمن الموانئ وإدارة امن الموانئ النفطية.
كما تناول اللقاء الشؤون الأمنية الخاصة بالموانئ عامة، والموانئ الواقعة في نطاق محافظة الأحمدي على نحو خاص.
وقدم العقيدان الحبشي والحمدان درعا تذكارية لمحافظ الأحمدي بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية 2017.