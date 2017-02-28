أصدرت المستشارية الثقافية لسفارة الجمهورية الايرانية لدى الكويت نشرة صحافية حول اختيار مدينة مشهد لتكون العاصمة الثقافية للعالم الاسلامي 2017 جاء فيها:

وقع اختيار المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم الثقافية «الايسيسكو» على مدينة مشهد كعاصمة للثقافة الاسلامية لعام 2017 لتتسلم الراية الثقافية من الكويت وتكون خير خلف لخير سلف نظرا لما تتمتع به من تراث حضاري وإرث تاريخي يمتد منذ 12 قرنا وحتى اليوم.

ثقافة الحوار

وأقيمت في مدينة مشهد مراسم احتفالية حاشدة بهذه المناسبة بدعوة من رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية حضرها عدد من وزراء الثقافة في البلدان الاسلامية وكوكبة من العلماء والمفكرين والأدباء من الدول العربية والاسلامية، حيث مثل الكويت وفد رفيع المستوى من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب علاوة على نخبة من اساتذة جامعة الكويت ولفيف الشعراء والأدباء الكويتيين.

وفي حفل الافتتاح قال وزير الثقافة والارشاد الاسلامي محمد رضا صالحي اميري ان الحوار طالما كان الاستراتيجية الوحيدة للتفاهم والمفتاح الرئيسي للابواب الموصدة والنتاج الفكري المشترك للمجتمعات البشرية على مر التاريخ. وأضاف وزير الثقافة الايراني ان ثقافة الحوار هي الحل الوحيد للعديد من المشاكل المستجدة في عصرنا الحاضر.

وأوضح صالحي اميري ان الحدث الثقافي المتمثل في اختيار مشهد عاصمة ثقافية للعالم الاسلامي، استطاع ان يجمع القلوب ويؤلفها ويؤسس للتعايش السلمي والتآخي والوسطية ونبذ الطرف.

ووصف وزير الثقافة الايراني الانسجام والتكيف واحترام الهوية والتعددية الثقافية بأنها اربعة من اهم نتاجات الثقافة في عالمنا اليوم. وقال: ان الثقافة طالما ساهمت في توحيد الشعوب وتقاربها ولعبت دورا في منح الهوية للعالم الاسلامي وإرساء أسس التعددية الثقافية في مجتمعاته مؤكدا بذلك نحن احوج ما نكون اليوم الى احياء الحضارة الإسلامية والى التنوع والتعددية الثقافية لما يسهم في التقارب والوقوف في بوجه التيارات المتطرفة.

واضاف صالحي أميري ان الحوار الثقافي يمكن ان يكون أداة لايجاد القيم المشتركة وتشكيل ارضية مناسبة للتعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي المشترك.

واوضح صالحي اميري ان الحوار لا يعني أننا نثبت انفسنا وننفي الآخرين بل ان الهدف من الحوار هو الوعي والفهم ونبذ العصبيات.

واضاف ان الحوار لابد من ان يؤدي الى السلام والتعايش السلمي والثقافي وما التعصب والجهل والعنف والثأر والحروب الا نتيجة تجاهل دور الحوار، مؤكدا في الوقت ذاته على ان الحوار من شأنه ان يعزز التعاون الثقافي والاقتصادي والسياسي بين الشعوب.

واعرب وزير الثقافة الايراني عن امله في ان يمهد اختيار مدينة مشهد عاصمة للثقافة الإسلامية الارضية المناسبة للحوار والمزيد من التقارب والوفاق والانسجام ويمكن الجميع من تجاوز المشاكل المشتركة.

واضاف صالحي اميري ان الحكومة الايرانية اتخذت قرارات جيدة بهدف الاستثمار في مجالات إنماء وتطوير مدينة مشهد «شمال شرق ايران» لهذه المناسبة.



ونوه وزير الثقافة الايراني الى ان شتى البرامج التي وضعت خصيصا لهذه المناسبة والتي تبلغ 238 برنامجا سيتم تنفيذها يوميا واسبوعيا على مدى العام 2017 في إرجاء العاصمة الخراسانية مشهد، واشاد صالحي اميري بمشاركة 7 وزراء ثقافة من دول عربية وافريقية فضلا عن 230 ضيفا اجنبيا وإلى جانبهم 500 شخصية محلية في الاحتفالية الرسمية لمناسبة مشهد عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2017، مؤكدا ان ذلك يتيح فرصة كبيرة لترسيخ الوحدة والتناغم بين الدول الإسلامية.

وشدد وزير الثقافة والارشاد الإسلامي على أن مشهد تعد مدينة مقدسة، ومن المناطق الاكثر امنا في المنطقة والعالم الإسلامي، مشيرا الى الاعلان الرسمي لمساعد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة اليوم الثلاثاء عن انطلاق فعاليات مشهد عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2017، داعيا اهالي مشهد ومحافظة خراسان الكبرى الى الاستفادة من اصداء هذا الحدث العظيم.

وفي معرض الاشارة الى التاريخ الفني والثقافي العريق لمدينة مشهد الرضوية، قال محافظ خراسان ان حضور المفكرين من دول العالم الإسلامي في متحف خراسان الكبير يسهم بشكل واسع في نشر الثقافة والحضارة الايرانية والإسلامية.

وفيما شدد على ضرورة تعميق العلاقات بين دول العالم الإسلامي قال محافظ خراسان الرضوية إن اختيار مشهد عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2017 يشكل فرصة جيدة لتنفيذ البرامج الثقافية ذات الصلة بمشاركة العديد من دول العالم الإسلامي.

واكد رشيديان على الدور المهم الذي يجب أن تقوم به عاصمة الثقافة الإسلامية في مجال التبادل الثقافي بين دول العالم الإسلامي.

هذا وتبنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الايسيسكو عام 2011 برنامج عاصمة الثقافة الإسلامية التي تسند سنويا الى ثلاث مدن إسلامية عريقة، في العالم العربي وافريقيا وآسيا وتم اختيار مدينة مشهد المقدسة لعام 2017 عاصمة الثقافة الإسلامية في آسيا.

ومدينة مشهد هي مركز إقليم خراسان وتعد إحدى كبرى المدن الدينية في العالم حيث يزورها سنويا حوالي 20 مليون زائر من مختلف الدول العربية والإسلامية حيث تضاعف شهرتها بعد وفاة الإمام علي بن الموسى الرضا في هذه البقعة ودفنه فيها حتى اضحى حرمه على مر السنين كمتحف للفن المعماري الإسلامي حيث يضم المئات من لوحات الخط والقاشاني والفسيفساء والاطلاءات الذهبية التي ابدعها كبار الفنانين والبنائين طوال القرون السالفة.

وتعتبر المدينة عاصمة إقليم خراسان والذي كان خلال القرون الماضية موئلا لكبار العلماء والفقهاء والمفكرين والادباء والشعراء حيث كانت خراسان الكبرى تضم مدن سمرقند وبخارى وهرات وبلخ وطوس ونيسابور وتتميز بالعديد من الجوانب الثقافية والسياحية والعلمية.