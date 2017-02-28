فرج ناصر

اكد مصدر مسؤول بوزارة المواصلات أنه لا زيادة على رسوم الخدمات الاضافية المصاحبة لخدمة الهاتف الثابت حتى الآن ولا توجه للوزارة في الوقت الحالي. واضاف أن الخدمات الاضافية المصاحبة لخدمة الهاتف الثابت للمشتركين والجهات الحكومية الاخرى تشمل خدمة كاشف الرقم ومنع الاتصال الدولي وانتظارالمكالمة وتحويل المكالمات وخدمة الايقاظ والائتمار (الاتصال الثلاثي).

وقال إن تركيب الخط الجديد للمنازل تبلغ كلفته 65 دينارا للمنازل فيما تبلغ كلفته 145 دينارا للتجاري ونقل الخط 70 للتجاري و30 دينارا للمنازل.

واشار الى أن هناك 4 خطوط تقدمها الوزارة عبر مقاسمها وهي العادي وتبلغ رسومه 65 دينارا وهي رسوم الاشتراك والبرونزي وتبلغ قيمته 150 دينارا والفضي وتبلغ قيمته 300 دينار والذهبي وتبلغ قيمته 500 دينار.

من جانب آخر اكد مصدر مسؤول بوزارة المواصلات أنه ستتم احالة ما يقارب الـ300 موظف ومن يتقلدون الوظائف الاشرافية للتقاعد قريبا، وذلك بناء على طلب الوزير ياسر ابل الذي طلب من الوكيل حميد القطان قبل تقاعده تزويده بكشف بالموظفين ومن يتقلدون وظائف اشرافية ممن مضى على خدمتهم اكثر من 30 سنة فأكثر تمهيدا لاحالتهم الى التقاعد وذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة كل من مضى على خدمته 30 سنة للتقاعد.

واضاف أن كشف الـ300 موظف هو الآن جاهز لدى الوزير لاعتماده بشكل نهائي والاعلان عنه قريبا.

وقال المصدر إن وزارة المواصلات ارسلت نسخة من كشف الـ300 موظف المزمع احالتهم للتقاعد الى ديوان الخدمة المدنية للموافقات حول الرأي القانوني.



وكشف أن الهدف في ذلك هو مصلحة العمل والالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء والجهات الرقابية.