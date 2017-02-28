أعلنت اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت تنظيمها اللقاء الشرعي الأول تحت عنوان «السماحة في التشريع الإسلامي» في مقر اللجنة الاربعاء المقبل.

وقالت اللجنة في بيان صحافي ان الملتقى الذي يستمر يوما واحدا بمشاركة نخبة من العلماء من الكويت ودول الخليج يتناول مفهوم التسامح وأدلته من الكتاب والسنة وتطبيقاته الشرعية في الفقه الإسلامي اضافة إلى آلية الاستفادة من هذا المبدأ في واقع حياة المسلمين المعاصرة.

وأشارت إلى ان رئيس اللجنة العليا د. محمد الطبطبائي سيشارك في الملتقى بورقة عمل بعنوان «قاعدة التيسير ورفع الحرج وتطبيقاتها في آلية عمل اللجنة الاستشارية العليا».

وأكدت ان الملتقى سيشهد استعراض أوراق عمل أخرى يقدمها من الكويت كل من د. أحمد الحجي الكردي ود. أحمد الكوس ود. مبارك الحربي ود. بدر الماص ود. خالد شعيب.

وقالت انه سيشارك في هذا الملتقى أيضا نخبة من أصحاب العلم والخبرة العملية من دول الخليج منهم وزير الشؤون الإسلامية السابق في المملكة العربية السعودية ورئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية د. الشيخ سليمان أبا الخيل ورئيس المحاكم الشرعية السابق بدولة قطر الشيخ عبدالرحمن المحمود.

وأفادت بأنه سيشارك ايضا من دولة الإمارات العربية المتحدة كبير المفتين في دبي الشيخ د. أحمد الحداد ومن السعودية رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الملك سعود د. عبدالعزيز الضويحي.