أسامة أبو السعود

كشف رئيس اتحاد عمال الكويت السابق م. سالم شبيب أنه تم تسجيل قضية بمخفر ميدان حولي في أعقاب عملية اقتحام مبنى إدارة اتحاد عمال الكويت صباح أمس.وقال شبيب في تصريحات لـ «الأنباء» إن المتهمين سيمثلون أمام النيابة اليوم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بوصف الحادث بأنه «جناية» حيث تم اقتحام مبنى الاتحاد والسطو على مستندات مالية وإدارية وأختام وملفات والعديد من الكتب الرسمية والدعوات الموجهة للنقابات للمشاركة في المؤتمر العام.



وأوضح أن عملية تسجيل الترشح لعضوية المجلس التنفيذي للاتحاد العام التي انطلقت أمس مستمرة ولن تتوقف مسيرة العملية الديموقراطية لانتخاب ممثلي العمال ولن يتم الرضوخ لتلك الأعمال غير القانونية.وكان الاتحاد العام لعمال الكويت قد اصدر بيانا أكد فيه قيام عدد من البلطجية بالتعدي على موظفيه والاستيلاء على مستنداته ووثائقه الرسمية.



وذكر الاتحاد في بيانه أنه عند الساعة 9 صباحا تقريبا اول من أمس وأثناء قيام موظفي الاتحاد بأعمالهم، قامت مجموعة مكونة من 6 أشخاص باقتحام مكاتب الاتحاد العام في مقره والتعدي على العاملين فيه أثناء مزاولة أعمالهم الوظيفية والاستيلاء بالقوة على الأوراق والمستندات الخاصة بالاتحاد.



والاتحاد العام لعمال الكويت يستنكر ويشجب أسلوب البلطجة في التعدي على العاملين به من قبل مجموعة من الأشخاص والاستيلاء على وثائقه الرسمية، ويؤكد للجميع أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام وسيتم اتخاذ كل الاجراءات المطلوبة والرادعة لعدم تكرار مثل هذه الأساليب الصبيانية وبما يحفظ حقوقه وحقوق العاملين به ويصون كرامتهم.وقد قام الاتحاد العام في إطار هذا الاعتداء الآثم بتسجيل قضية في مخفر ميدان حولي تحت رقم 21/ 2017 جنائية، وتكليف المحامي بمتابعة الموضوع.



كما سيقوم الاتحاد العام باتخاذ الإجراءات الدستورية بحق أي نقابي تثبت مشاركته في الاعتداء.

نقابة العاملين في «النفطي الخاص»تندد باقتحام الاتحادمحمد راتب

استنكرت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص الفعل المشين الذي قام به عدد من المجهولين باقتحام الاتحاد العام لعمال الكويت، الذي يعتبر بيتا لجميع العمال في الدولة، وقيامهم بالاستيلاء على مستندات وأوراق رسمية والاعتداء على الموظفين بأسلوب همجي لا يمت إلى الوطنية بأي صلة، ما يدفـعنا إلى التنديد بهذا الفعل والمطالبة بخطـوات جـادة ومـسؤولة لـمحاسبة المعتدين. وأضافت أن هذا الفعل الجبان لا يمكن ان يمر مرور الكرام دون حساب او عقاب، فهؤلاء انتهكوا حرمة بيت العمال، وارتكبوا فعلا يندى له الجبين، ما يجعلنا ندفع وبقوة لتطبيق القانون عليهم وتقديمهم للعدالة. ومن هذا المنطلق فان نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص تعلن وقوفها وتضامنها الكامل بجمـيع افرادها خلف قيادة الاتحاد العام لعمال الكويت برئاسة المهندس سالم شبيب العجمي، وتؤكد رفضها للافعال غير المسؤولة، واللجوء لصناديق الاقتراع لا استخدام القوة والترهيب في بلد الحريات.

..والميع ينفي حدوث أي اقتحام

نفى السكرتير العام المساعد للاتحاد العام لعمال الكويت وعضو المجلس التنفيذي ناصر غانم الميع جملة وتفصيلا ما جاء في بيان الاتحاد حول اقتحام مجموعة لمكاتب الاتحاد العام والتعدي على العاملين والاستيلاء على أوراق ومستندات خاصة بالاتحاد.

وقال الميع في تصريح صحافي: لقد كنت متواجدا في مقر الاتحاد بحولي خلال التوقيت الذي أشار إليه البيان ولم يحدث أي اقتحام أو اعتداء على الموظفين أو استيلاء على مستندات خاصة بالاتحاد وان هذه المعلومات التي تضمنها البيان عارية تماما عن الصحة، ولم يحدث أي فعل من هذا القبيل، وننفيه جملة وتفصيلا، وإذا كان الاتحاد المنتهية مدته حاليا يمر بمشاكل وتحديات فلا يعني ذلك إثارة القلاقل والمشاكل وشق الصف النقابي والعمل على إقصاء بعض النقابات التي جاءت عن طريق صناديق الاقتراع ومن خلال انتخابات حرة ونزيهة.