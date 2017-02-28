أعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس توفير وتوزيع المياه في عدد من القرى الصومالية التي تعاني الجفاف وندرة الأمطار وشح المياه عبر توفير واستخدام صهاريج المياه.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.هلال الساير لـ «كونا» إن جهود الجمعية الإنسانية تعتبر من صميم واجباتها تجاه الأشقاء في الصومال التي تعاني شح المياه جراء الجفاف، مؤكدا على أن الجمعية لن تدخر وسعا في سبيل تعزيز برامجها وأنشطتها في الصومال.

وأضاف الساير أن وفد الجمعية الإغاثي برئاسة عبدالرحمن العون يعمل بالتعاون مع هيئة الإغاثة الصومالية على إيصال صهاريج المياه إلى عدة قرى في الصومال ومنها أقاليم سناج وبري وكركار وقروي.

وذكر أن توصيل المياه يأتي للتخفيف من معاناة المتضررين من موجة الجفاف الشديدة التي ضربت كثير من الأقاليم في الصومال وتهدد حياة المواطنين هناك لاسيما من الأسر التي تعيش في مناطق نائية، مشيرا إلى ان الوضع هناك مرشح للتفاقم.

وأفاد بأن الفريق الميداني لجمعية الهلال الأحمر الكويتي سيتعرف على الأقاليم المتضررة نتيجة الجفاف لتقديم كل اشكال العون لهم، موضحا أن الجمعية عملت على حفر 15 بئرا في المناطق الأكثر جفافا في الصومال، مبينا ان الكثير من القرى الصومالية بحاجة إلى حفر آبار مياه ومواد غذائية مع ضرورة تقديم المساعدات الطبية العاجلة للمواطنين الصوماليين.

وأكد أن «دعم ومساندة الكويت قيادة وحكومة وشعبا للمستضعفين أينما كانوا ليس جديدا»، داعيا المتبرعين إلى تقديم العون للشعب الصومالي الشقيق.

وذكر ان «الصومال عانى خلال السنوات الماضية حالة جفاف مستمرة نتيجة قلة هطول الأمطار، ما تسبب في تدمير الغطاء النباتي ووضع فئات واسعة من الشعب في ظروف غاية في الحرج نظرا إلى تعذر الحصول على المقادير الكافية من مياه الشرب وتدمير المحاصيل الزراعية ونفوق القطعان».

من جهة اخرى، اشادت جمعية الهلال الاحمر بالدور الرئيسي الذي تؤديه الجمعيات الوطنية الخليجية في دعم العمل الانساني وتوصيل المساعدات الى مستحقيها لاسيما في منطقة الشرق الاوسط التي تشهد ازمات وكوارث عدة في الفترة الحالية.

جاء ذلك خلال ورقة قدمتها الجمعية امام ورشة عمل اقليمية حول «الدور المساعد للجمعيات الوطنية في مجال العمل الانساني.. الفرص والتحديات» استعرضت فيها جهودها في مجال العمل الانساني والتطوعي اثناء الازمات الانسانية والكوارث الطبيعية، اضافة الى تطبيق القانون الدولي في النزاعات المسلحة.



وقال مدير الادارة القانونية وشؤون المتطوعين والشباب بالجمعية د.مساعد العنزي لـ «كونا» ان الورقة تطرقت كذلك الى جهود الجمعية في الحث على اصدار التشريعات والقوانين المنظمة للعمل التطوعي والانساني بما يخدم تلك الغايات ويحقق الاهداف الانسانية.