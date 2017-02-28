الحمدان: ضرورة الشراكة المجتمعية للاستفادة من الطاقات المتميزة في دعم التنمية

أسامة أبوالسعود

تعتزم ادارة التنمية الاسرية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال توصياتها التي قدمتها لوكيل وزارة الأوقاف المساعد للدراسات الإسلامية وشؤون القرآن الكريم وليد العمار لدعم وتعزيز الخطة التشغيلية من خلال الحلقة النقاشية «تواصلي أصيل».

وطالبت إدارة التنمية الاسرية في وزارة الأوقاف بضرورة القيام بالتعاون مع المكتب الفني بعمل دراسة عن تأثير التكنولوجيا واثرها في التواصل الاجتماعي الأصيل وتغريز الشراكة المجتمعية بين الإدارات الوزارة في قطاعاتها المختلفة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لدعم المشاريع الثقافية والتطوعية لجميع المراقبات والاقسام ودعم البرامج من خلال دراسات وبحوث المكتب الفني مما يخدم تواصلا الكترونيا اصيلا بمثلنا ويعتز بنا ودعم الخطة التشغيلية القائمة على تأصيل المناهج ودعمها تربويا وثقافيا وعلميا من خلال البحوث والدراسات وتفعيل استغلال وسائل التواصل الالكتروني للأنشطة والبرامج بين إدارات التنمية الاسرية والمؤسسات المجتمعية.

جاء ذلك عقب تنظيم إدارة التنمية الاسرية حلقة نفاشية بعنوان «تواصلي اصيل» استهلتها مدير إدارة التنمية الاسرية في وزارة الأوقاف منال الحمدان بقولها ان استراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تهدف الى تحقيق الشراكة المؤسسية والتعاون من اجل جيل اصيل بمبادئه وقيمة الأمر الذي انطلقت من خلاله ادارة التنمية الاسرية بحملة «تواصلي اصيل» وذلك بهدف دعم الشراكة في تعزيز القيم وحسن استخدام التكنولوجيا الاستخدام الامثل لعلاج كثير من المشكلات النفسية والتربوية والاخلاقية التي طرأت من خلال تأثير استعمال وسائل الاتصال.

وأضافت الحمدان ان كثير من المشاكل الاجتماعية والخيانات الزوجية وخلع الحجاب والتحرر والتفكك الاسري والعنف أصبحت قضايا مجتمعية هامة تلامس الواقع بعدما أثرت في احوال الاسرة والمجتمع.



وتابعت: ومن أجل هذا تم طرح الحلول العلمية المنهجية مع نخبة من نساء الكويت الباحثات والمتخصصات في الجانب الشرعي والنفسي والاجتماعي لتحقيق تواصل اجتماعي أصيل يقربنا بقيمنا ويحمي مجتمعنا من التطرف والانحلال إلا أن ذلك لن يتحقق الا بتحقيق الشراكة بين اقسام الادارة ومراقباتها في تنفيذ المحاضرات والورش والملتقيات التي تعالج هذه المشكلات وتحمل المسؤولية.



وأشارت الى ان انطلاقة متجددة ومستمرة لإحداث التطوير والتغيير والتميز من خلال البحوث والمناهج المطورة للطفل والفتاة والاسرة نحو جيل واع قادر على مواجهة التحديات والانفتاح مع التمسك بقيمة واستشعاره لمسؤوليته تجاه وطنه من خلال البرامج والملتقيات والحلقات النقاشية والمحاضرات والبرامج التأهيلية التدريبية المنوعة المتميزة وايجاد فرص التواصل مع الدكاترة والمتخصصين في الجانب الشرعي او الاجتماعي او النفسي او الفقهي للاستفادة من الطاقات المتميز في وطنا العزيز من خلال الشراكة في المشاريع التنموية.

ومن جانبها قالت د. تهاني الصباح ان التواصل الأسري يكمن في دور أفراد الأسرة في التواصل والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن هناك عددا من الضوابط التي يجب ان توضع من قبل الوالدين بالإضافة الى توظيف وسائل التواصل للوصول الى نتائج ايجابية.



وطالبت بضرورة تقديم الأسرة على باقي الاهتمامات ونشر الوعي الالكتروني بين أفراد الأسرة بالإضافة الى متابعة الطفل واستخداماته للأجهزة.