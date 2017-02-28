احتفلت جمعية الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي قبل ايام بقافلة مساعداتها رقم 300 المقدمة للاجئين السوريين على مدى خمس سنوات بكلفة اجمالية بلغت حوالي 17 مليون دولار استفادت منها حوالي 179 ألف اسرة.

وكرمت الرحمة العالمية في احتفال أقيم بالتعاون مع جمعية الإصلاح الاجتماعي المؤسسات الشريكة والجمعيات التي تدعم جهودها في إيصال المساعدات للفئات المستهدفة واللاجئين السوريين في مختلف محافظات الأردن.

وسلم سفيرنا لدى الأردن د.حمد الدعيج وامين عام الرحمة العالمية بجمعية الإصلاح الاجتماعي يحيى العقيلي الدروع لممثلي الجهات الكويتية والاردنية التي شملها التكريم.

كما سلم الدعيج والعقيلي مجموعة من المصاحف المطبوعة بلغة «برايل» لعدد من السوريين من فاقدي البصر.

وقال العقيلي في تصريح لـ «كونا» ان الحفل خصص لمناسبتين هما الأعياد الوطنية في الكويت والاحتفال بقافلة مساعدات الرحمة العالمية رقم 300 للاجئين السوريين التي بلغت كلفتها حوالي 170 الف دولار وضمت ثلاثة فرق من المتطوعين الكويتيين.

وعن عمل الفرق الثلاثة قال العقيلي ان أولها فريق الرحمة العالمية الرئيسي وزع امس واليوم مساعدات عينية ومادية على اسر لاجئة وايتام وارامل ودشن مركزا للعلاج الفيزيائي يشتمل على معدات متخصصة لتقديم الدعم للاجئين السوريين المتضررين.

اما الفريق الثاني وهو فريق «سنا الخير» فقد وزع مساعدات على ايتام واسر ومعوزين في مناطق مختلفة في حين قام فريق الدعم النفسي وهو الفريق الثالث بتدريب كوادر سورية حول كيفية تقديم العون والدعم والإرشاد النفسي للمتضررين من الحرب.

واكد العقيلي أهمية العون الذي يقدمه الشعب الكويتي للاجئين السوريين ودوره في المساهمة بتخفيف معاناتهم مشيدا بدور الحكومة الأردنية في احتضان اللاجئين السوريين وتسهيل مهام الوفود الاغاثية، مثنيا على دور البعثة الديبلوماسية الكويتية في مساعدة الوفود الاغاثية الكويتية وتسهيل مهمتها في الوصول الى الفئات المستهدفة والاسر المعوزة.