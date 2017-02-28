قالت وزارة الخارجية أنه سيتم قريبا إعلان تفاصيل ومتطلبات إصدار الجوازات الإلكترونية الخاصة بالديبلوماسيين وحملة الجوازات الخاصة.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران: ان الوزارة انشأت مركزا متكاملا يقع في الوزارة خصص لإنجاز معاملات إصدار الجوازات الإلكترونية للديبلوماسيين وحملة الجوازات الخاصة.
وتابع ان الموقع سيتضمن خدمة حجز مواعيد المراجعة لإصدار الجوازات، وسيعمل في الفترة المسائية، موضحا أنه سيتم لاحقا الإعلان عن موعد انتهاء صحة العمل بالجوازات الديبلوماسية والخاصة المستخدمة حاليا، وأكد ان الوزارة اطلعت جميع دول العالم خلال السنة الماضية على الخصائص الأمنية للجواز الإلكتروني الكويتي الجديد، إذ تم تزويد تلك الدول بعينات من الجوازات الجديدة، وتم اعتمادها دوليا.