يشارك وفد رسمي من ديوان المحاسبة برئاسة مدير إدارة الرقابة على التسويق والاستثمار، ورئيس لجنة المخطط الاستراتيجي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الارابوساي) محمد الدوسري في الاجتماع السابع للجنة والذي يعقد خلال الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس 2017 في المملكة العربية السعودية.

ويضم وفد الديوان كلا من: كبير مدققين بإدارة الرقابة على القطاع الثالث للوزارات والإدارات الحكومية بدر السعيد، واختصاصي منظمات دولية بإدارة المنظمات الدولية حصة الأنبعي.

وقال محمد الدوسري ان جدول الأعمال يتناول العديد من الموضوعات المهمة كطرح وعرض المستجدات بشأن تحول الفريق إلى لجنة المخطط الاستراتيجي، وكذلك عرض مقترح لائحة لجنة المخطط الاستراتيجي الجديدة ومناقشتها تمهيدا لصياغتها بالإضافة إلى اعتماد مهام اللجنة.

وأضاف أنه سيتم الاطلاع على نتائج تنفيذ الأجهزة العربية لأهداف الخطة التشغيلية لعام 2016 وإبداء الملاحظات بشأنها، كما انه من المقرر أن تتم مناقشة واعداد خطة لتحليل النتائج واعداد التقرير المطلوب عرضه على المجلس التنفيذي القادم.

وأفاد الدوسري بأن مشروع جدول الأعمال يشتمل بند الاستعانة بمبادرة تنمية الانتوساي IDI لاعداد الخطة الاستراتيجية القادمة للمنظمة للفترة 2018 – 2022، ووضع خطة لتطوير أداء المنظمة العربية للمرحلة القادمة، بالإضافة إلى ابداء الرأي بخصوص الدراسة المقدمة من الأمانة العامة حول تعزيز القدرات التنظيمية والبشرية للمنظمة وذلك وفقا لتوجيه المجلس التنفيذي للمنظمة.

وأشار في حديثه إلى أهداف اللجنة مثل وضع خطة استراتيجية للمنظمة وفقا للممارسات الدولية الجيدة في مجال التخطيط الاستراتيجي بما يساعد في الارتقاء بمستوى أداء تشكيلات المنظمة والأجهزة الأعضاء، بالإضافة إلى تشجيع تبادل المعارف والمهارات المتصلة بالتخطيط الاستراتيجي بين الأجهزة الأعضاء، ومعاونتها في اتخاذ التخطيط أسلوبا ومنهج عمل.

كما تطرق لهدف تحقيق تعاون فاعل مع منظمة الانتوساي والمنظمات الإقليمية الأخرى والمتخصصة في مجال التخطيط الاستراتيجي والاستفادة من خبراتها، ومتابعة تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجي المعتمد وفقا للخطة التشغيلية السنوية وتقييم أداء مختلف تشكيلات المنظمة، بالإضافة إلى اقتراح الوسائل والأساليب التي تكفل الارتقاء بالمنظمة ومواكبتها لمستجدات الأمور الحادثة.