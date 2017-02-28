عقدت الجمعية العمومية لجمعية علم النفس الكويتية يوم الأحد الموافق 19/2/2017 وبحضور ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة، ولقد صرح عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الإعلامية د. كاظم أبل بأن الجمعية حديثة الولادة ومن أهم أهدافها تنظيم مهنة علم النفس بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية والدفاع عن حقوق الاختصاصي النفسي وترسيخ مفهوم الإرشاد النفسي والذي من أهم وظائفه تطوير الفرد والمجتمع ومراعاة الفروق الفردية وأضاف أنه من خلال الاجتماع تمت مناقشة التقرير المالي والإداري للعام 2015/ 2016، وناقش الأعضاء بعض القضايا المتعلقة بالانتساب والمقر والأمور المالية وتم التصويت على التقريرين بالموافقة عليهما.
وتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد للجمعية بالتزكية حيث تكون من الآتي:
1 ـ أ.د. ناصر شباب المويزري (رئيس الجمعية)
2 ـ د. دلال الردعان (نائب الرئيس)
3 ـ د. سعود الحربي (أمين الصندوق)
4 ـ هدى الفضلي (عضوا)
5 ـ د. أميرة الشريفي (أمين السر ورئيس اللجنة الثقافية)
6 ـ د. كاظم أبل (عضوا ورئيس اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة)
7 ـ د. حسن الحميدي (عضوا)
8 ـ عاتكة السعيد (عضوا ورئيس لجنة الأسرة)
9 ـ نادية الملا (عضوا ورئيس اللجنة الاجتماعية)