من خالد جبار

افتتح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أسبوعا ثقافيا كويتيا في مدينة صفاقس في إطار تظاهرة «صفاقس عاصمة للثقافة العربية» بعرض موسيقي ومعرض للفنون التشكيلية تابعته ثلة من المثقفين والديبلوماسيين وحظي بتفاعل الجمهور التونسي.

وأعرب سفيرنا لدى تونس علي الظفيري في تصريح لـ «كونا» السبت الماضي على هامش حفل الافتتاح عن سعادته بإقامة أسبوع ثقافي كويتي بـ (صفاقس) «هذه المدينة التي تعد عاصمة الأعمال في تونس والتي اختيرت لتكون عاصمة للثقافة العربية في عام 2016».

وقال السفير الظفيري: «جئنا من الكويت بأسبوع ثقافي يعرض خلاله المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مخزون الكويت الثقافي في جميع المجالات من فن تشكيلي إلى تصوير فوتوغرافي إلى عروض مسرحية وموسيقية وندوات ومحاضرات فكرية نتمنى أن تنال إعجاب التونسيين وأن تكون مسك الختام للأسابيع الثقافية في تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية».

وأكد أن «العرض الموسيقي كان متميزا ورائعا تنوعت فيه الأغنية من الكويتية إلى التونسية إلى المغربية في خلطة ثقافية جميلة تفاعل معها الجمهور التونسي بشكل كبير»، مضيفا: «نتمنى أن يستمر هذا الزخم والتفاعل الجماهيري طيلة أيام الأسبوع الثقافي الكويتي الذي يضم عروضا موسيقية ومسرحية ومحاضرة عن الآثار الكويتية».

من جهته، ذكر الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ورئيس الوفد الكويتي د. بدر الدويش: «نفتتح اليوم الأسبوع الثقافي الكويتي الذي يتزامن مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية ما يعطي زخما بأن تشع الكويت بتراثها وثقافتها وفنونها على العالم العربي انطلاقا من مدينة (صفاقس) التونسية».

وأوضح الدويش في تصريح مماثل لـ «كونا» أن الأسبوع الثقافي الكويتي يتضمن معرضا للفنان التشكيلي محمود أشكناني وآخر للمصورة الفوتوغرافية بشاير القطان بالإضافة إلى حفل موسيقي غنائي بمشاركة الفنانين حمد البلوشي وحمد القطان والفرقة الموسيقية الكويتية بقيادة الدكتور المايسترو أحمد حمدان.

وأشار إلى أن الشيخة فرح الصباح من قطاع الآثار والمتاحف ستقدم خلال الأسبوع الثقافي الكويتي ندوة تأتي فيها على أبرز المعالم الأثرية بالكويت وجهود الحكومة في حمايتها وصيانتها، مؤكدا أن الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حرصت على المشاركة بهذه الندوة للتعريف بالإرث الكويتي العريق.

ولفت إلى أنه سيتم عرض مسرحية «المدينة الحزينة» التي حازت جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في الكويت خلال الأسبوع الثقافي بمدينة (صفاقس)، معربا عن أمله في أن ينال هذا الأسبوع الثقافي الكويتي إعجاب الشعب التونسي ويواكب ذائقته خاصة وأنه معروف بمستواه الثقافي العالي.

في السياق ذاته، ذكرت المنسقة العامة لتظاهرة «صفاقس عاصمة للثقافة العربية 2016» هدى الكشو أن «حسن الختام للأسابيع الثقافية العربية والأجنبية التي استضافتها تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية هو الأسبوع الثقافي الكويتي.. فالكويت تزورنا بموسيقاها وفنونها وتحفها وتشاركنا هذا العرس الثقافي العربي».

واضافت: «أبهرنا بمجموعة اللوحات التشكيلية والصور الفوتوغرافية والكتب والمجلات التي أتى بها الوفد الكويتي والتي شكلت لنا كتونسيين نافذة أنيقة على الثقافة الكويتية والشعب الكويتي».

ويستمر الأسبوع الثقافي الكويتي بمدينة (صفاقس) جنوبي تونس إلى اليوم. ويضم الوفد الكويتي بالإضافة إلى الدويش عددا من الفنانين والباحثين من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والفرقة الموسيقية الكويتية وفرقة مسرح الخليج العربي.