من خالد جبار

أحيت الفرقة الموسيقية الكويتية بقيادة الدكتور المايسترو أحمد الحمدان حفلا غنائيا في افتتاح الأسبوع الثقافي الكويتي بتظاهرة «صفاقس عاصمة للثقافة العربية» حظي بتفاعل الجماهير الحاضرة بمركب محمد الجموسي الثقافي بمدينة (صفاقس) جنوبي تونس.

وقدم الفنان الكويتي حمد البلوشي عدة أغان كويتية وطنية وشعبية مصحوبة بإيقاعات أصيلة أثارت الجمهور التونسي الذي حضر بكثافة على مدرجات المركب الثقافي حاملا الأعلام التونسية والكويتية.

وفاجأ البلوشي الجمهور التونسي بأغنية (جاري يا حمودة) التي أثارت حماسة الجمهور وسط تصفيق حار ليقف كامل الحضور متمايلا على أنغام الأغنية ومرددا مع الفنان الكويتي كلماتها.

وعقب الحفل الغنائي قامت المنسقة العامة لتظاهرة «صفاقس عاصمة للثقافة العربية 2016» هدى الكشو بتكريم الوفد الكويتي وقدمت باقات من الورود والجوائز التكريمية لجميع أعضاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يتقدمهم السفير الكويتي لدى تونس علي الظفيري والأمين العام المساعد لقطاع الفنون ورئيس الوفد الكويتي د. بدر الدويش.

وقبيل الحفل الغنائي أقام كل من الفنان التشكيلي محمود أشكناني والمصورة الفوتوغرافية بشاير القطان معرضا مشتركا عرضا فيه لوحات تشكيلية وصورا فوتوغرافية مستوحاة من الكويت وثقافتها وتراثها وقدما شرحا للضيوف والمتابعين من الجمهور التونسي الذي لم يخف إعجابه بالمعرض وما يعكسه من تطور ثقافي في الكويت.

ويستمر الأسبوع الثقافي الكويتي بمدينة (صفاقس) جنوبي تونس إلى اليوم الثلاثاء فيما يضم الوفد الكويتي بالإضافة إلى الدويش عددا من الفنانين والباحثين من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والفرقة الموسيقية الكويتية وفرقة مسرح الخليج العربي.