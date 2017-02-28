أكد فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية أن مشاركته في معرض المحيطات الدولي في العاصمة البريطانية (لندن) كانت فعالة وناجحة بكل المقاييس وركزت على اظهار عطاء الشباب الكويتي تجاه بيئته البحرية والساحلية.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية بالفريق د. ضاري الحويل لـ «كونا» ان الفريق تواصل خلال مشاركته في المعرض الذي اقيم أخيرا مع العديد من المنظمات والمؤسسات المهتمة بالشأن البيئي والحفاظ على الكائنات البحرية وعرض انجازاته التطوعية التي تظهر حرصه على نشر الوعي البيئي.

وأضاف الحويل ان الفريق حرص على إبراز دور الكويت في رعايتها للمشاريع التطوعية الرائدة، مبينا ان المشاركة تمثلت ايضا في توزيع مطبوعات توعوية هادفة تدعو الى المحافظة على البيئة البحرية وتقديم وسائل تفاعلية بيئية للأطفال المشاركين بالمعرض.

وذكر أن المعرض يقام سنويا في بريطانيا منذ 21 عاما ويزوره آلاف الأشخاص المهتمين بالبيئة والغوص ويشهد عروضا لأنشطة المنظمات الدولية المهتمة بالبيئة البحرية والساحلية.

وأكد سعي الفريق لاستكمال أهدافه بتعزيز شبكة حماة البحر العالمية والتي أسسها لتكوين شراكة دولية مع المنظمات والمؤسسات التي تساهم في حماية البيئة البحرية والاستفادة المشتركة بين هذه المؤسسات من أجل تطوير الأعمال والمشاريع التطوعية في هذا المجال.

وأشار الحويل إلى أن الفريق كرم شركاءه من منظمات بيئية عالمية مشاركة في المعرض والتي لها دور فعال في حماية البيئة البحرية والساحلية، كما استفاد من تطوير اجهزة ومعدات التصوير المائي من خلال تواجد المؤسسات العريقة في هذا المجال في المعرض.