دعت الكاتبة الكويتية هبة مندني إلى الاعتناء بشريحة الأطفال من خلال ابتكار أفكار جديدة وأنشطة تساهم في الارتقاء بهذه الفئة المهمة من المجتمع ثقافيا وفكريا.

وقالت مندني في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركتها في الدورة 24 لـ: «معرض صفاقس الدولي لكتاب الطفل» جنوبي تونس إنها شاركت الأحد الماضي في فضاء الحكايات وقامت بقراءة قصة للأطفال وذويهم من زوار المعرض بعنوان «حلم الآنسة دعسوقة».

وأشادت مندني التي تشارك في المعرض ممثلة عن رابطة الأدباء الكويتية بالدور الفعال الذي تقيمه «وحدة البحث لجمعية صفاقس لكتاب الطفل» وجهودها لتشجيع الكتاب العرب وإشراكهم في الحركة الثقافية التونسية داعية كل المهتمين بثقافة الطفل من مؤسسات حكومية وأهلية وجمعيات النفع العام إلى الاعتناء بشريحة الأطفال من خلال ابتكار أفكار جديدة وأنشطة تساهم في الارتقاء بهذه الفئة ثقافيا وفكريا.

كما قامت مندني بتوزيع أعلام الكويت على رواد المعرض من أطفال مدينة «صفاقس» التونسية وذلك بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية للكويت.

وانطلقت يوم الجمعة الماضي بمدينة «صفاقس» جنوبي تونس الدورة 24 للمعرض الدولي لكتاب الطفل بمشاركة 13 بلدا هي: تونس وفلسطين والمغرب والجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والأردن واليمن والعراق والسنغال وفرنسا.