شاركت جمعية المهندسين الكويتية في أعمال الدورة العادية الـ 73 للمجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب التي انعقدت برعاية الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في العاصمة الجزائر واختتمت أعمالها أمس (الاثنين) بمشاركة نحو 14 بلدا عربيا، وضم وفد الجمعية رئيس الجمعية م. فيصل راشد العتل.

وقد رحب رئيس الجمعية م. فيصل راشد العتل بالوفود العربية التي ستشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي لهيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة العربية التي ستعقد في الكويت اليوم وغدا (الثلاثاء والأربعاء) ويرأسها نائب رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م. مازن الصانع، مؤكدا لقد جددنا للمجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب أننا كمهندسين كويتيين لن نتوانى في دعم العمل العربي الهندسي المشترك والارتقاء بأسس مزاولة المهنة الهندسية وتوحيد اطر عملها وتبادل الخبرات بين المهندسين العرب.

وأضاف العتل أنه وبعد أن اطلعنا والوفد المشاركة الى أنشطة المكتبين التنفيذي والدائم للاتحاد وجددنا للزملاء العرب دعمنا لهم وترحيب الكويت بأي أنشطة يمكننا أن نقوم بتنظيمها والمشاركة فيها، لافتا الى أنه قد تم الاطلاع أيضا على أعمال الهيئات العاملة تحت مظلة الاتحاد وهي: المعماريين العرب، التحكيم الهندسي العربي، التصنيف والاعتماد، الموارد المائية، تقنية المعلومات والاتصالات، الطاقة، الإنشاء والتشييد، المهندسات العربيات، النقل والمواصلات.

وأكد العتل أننا سنشارك في 6 مشاريع مستقبلية لاتحاد المهندسين العرب هي: دليل الشركات الهندسية العربية، وإعداد عقد المقاولة العربي الموحد، تطوير الكوادر الهندسية العربية، مضيفا أننا سنبحث امكانية المشاركة في إنشاء جامعات للدراسات الهندسية العليا ومراكز تدريب للمهندسين العرب.