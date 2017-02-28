أشاد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بجهود جميع القطاعات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع من شارك في احتفالات المحافظة والتي أبدت تجاوبا كبيرا ساهم في إنجاح الاحتفالات الستة بالأعياد الوطنية والخروج بها على النحو الذي يليق بقيمتها ويعكس حب الوطن.

وتوجه الشيخ فيصل الحمود بالتحية والتقدير والشكر للجميع على ما بذلوه من جهود وعملهم الوطني الدؤوب في هذا الشأن، مهنئا الجميع على تلك الصورة المشرفة والمشرقة التي تجلت في أبهى صورها، والتي ساهمت في نجاح الاحتفالات وعكست وجه الكويت الحضاري، داعيا المولى عز وجل بالتوفيق للجميع لما فيه خير ورفعة شأن وطننا الغالي الكويت في ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد- حفظه الله ورعاه- ذخرا للبلاد.