

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان ما يتردد عبر وسائل التواصل الإجتماعي من تقاعس اجهزة البحث والتحرى بوزارة الداخلية عن معرفة الحقائق حول وفاه أحد المواطنين واصابة مرافقه والذي كان يقود ( بانشي ) لحظة وقوع الحادث يوم 2017/2/11 في منطقة الجليعة أمر لا يمكن قبوله على الاطلاق .

وتُشير الادارة الى ان الادارة العامة للمباحث الجنائية تعكف منذ اللحظة الاولى لوقوع هذا الحادث على جمع المعلومات والادلة والبراهين حول ظروف وملابسات الحادث ، خاصة في ظل عدم وجود شهود عيان الأمر الذي يتطلب المزيد من التحريات والمعلومات للوصول الى كافة الجوانب المتعلقة به.

وتؤكد الوزارة انها لا تغفل عن متابعة مثل تلك الحوادث وتقديم من يثبت ادانته الى جهات التحقيق و أن سير التحقيقات مازال مستمراً للوصول الى كافة المعلومات المتعلقة بتفاصيله.