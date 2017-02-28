أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية إنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب (المطلاع) الإسكاني الدفعة السادسه من قطاع N4 توزيعات السنة المالية 2017/2016 والتي تشتمل على 305 قسائم بمساحة400م2، للمخصص لهم حتى تاريخ 2011/3/21.
وأوضحت المؤسسة في بيان أنها ستقوم يومي الخميس والأحد 2 و5 مارس المقبل بتوزيع بطاقات القرعة، فيما ستوزع يوم الأثنين 6 مارس بطاقات الاحتياط، لتقوم بإجراء القرعة يوم الاربعاء 8 مارس.
ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان «للحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة (جنوب السرة) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة»، لافتة الى أنه «في حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على الحضور».
وبينت أن «من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص»، داعية المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف «للحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة (9) صباح يوم الإثنين الموافق 2017 / 3 / 6 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط، مع ضرورة التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه».
ونبهت المؤسسة «المواطنين الواردة أسماؤهم وتعذر عليهم الحضور او في حالة عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن تدرج أسماؤهم في الدفعات المقبلة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة».
ولفتت الى أنه «لأن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط».
الأسماء:
0001 جاسم محمد اسماعيل جعفر
0002 خالد جدوع عبيد العنزى
0003 نافع رشيد راشد المطيري
0004 محمد زايد فلاح العتيبي
0005 خالد بدر راشد الطاحوس
0006 علي حسن حاجي قمبر
0007 سالم محمد راشد بوقماز
0008 محمد طاهر احمد الابراهيم
0009 على محمد مهدى العجمى
0010 اوس يوسف ابراهيم الملا
0011 محمد سليم سليمان محمد
0012 مشارى عاصى اعجمى الهاجري
0013 يعقوب فايز يعقوب ابو الحسن
0014 عقيل جاسم سيد محمد الشماع
0015 عبدالله جدعان فلاح منيف
0016 هناء ماجد ابراهيم لطيف وبناتها
0017 فرحان فهد محمد الرشيدي
0018 محمود عبدالرزاق محمود نقى الكويتى
0019 نزار محمود حسن الريس
0020 فلاح عبدالله عيد المطيرى
0021 سليمان احمد يحيى عبدالله اليحيى
0022 محمد احمد خلف حواس
0023 حامد عيسى محمد كمال
0024 عايد دوغان رشيد ارويشد
0025 علي ياسر علي اللقمان
0026 سليمان داود سليمان السالم
0027 بدر سعود عبدالله الشطي
0028 على مصطفى على ملا
0029 عيسى عبدالله قمبر القلاف
0030 هشام سعود راشد الرباح
0031 مشاري بندر دعسان الديحاني
0032 عبدالله ناصر مساعد الساير
0033 راكان سالم سعود العبدالرزاق
0034 احمد عبدالله محمد البحر
0035 محمد فلاح محمد المطيري
0036 بدر عبدالملك يوسف العبيد
0037 علي حسن علي الملا الجفيري
0038 جابر علي محمد العجمي
0039 ثامر محمد عزيز الشتيوى
0040 عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن المطيرى
0041 على محمد ابراهيم بشير
0042 بدر فلاح راشد العنزى
0043 سعد رازن فهد العتيبى
0044 جمعان مبارك غانم جريشان
0045 عبد الله فهد محمد الدلمانى
0046 جراح جاسم عبد الله الربيع
0047 صلاح ناصر صنت الغضورى
0048 فهد سعد جمعه
0049 حسن حبيب حسن على
0050 عايض جابر حسن العجمى
0051 ناصر فهيد مرزوق الرشيدى
0052 فهد نوري علي الظبيرى
0053 فيصل حسين احمد نيروز
0054 على عبدالامير ياسين الامير
0055 حسين على حسين القطان
0056 حسين علي محمد عبد على
0057 حسين حبيب حسن على
0058 محمد صالح هادى العنزى
0059 محمد عبدالهادى على الفيلكاوى
0060 عبدالرحمن غانم مشلح الرشيدى
0061 مساعد سلطان سعد المطيري
0062 سعود عبد الله رسام مرزوق
0063 طاهر فيصل سفاح مانع
0064 عبد العزيز جاسم محمد النجار
0065 هيثم خالد على المرهون
0066 احمد عادل يعقوب الصراف
0067 عايض هادى طاحوس العتيبى
0068 محمد خالد شهاب صالح الصفي
0069 عبد الله يوسف عبد الله الحليل
0070 عبد العزيز عبد اللطيف مزعل الهاجري
0071 عبدالرحمن مشعل سليمان السعيد
0072 احمد رافع ضارى العنزى
0073 احمد شاكر على حاجيه
0074 مساعد عادل عبدالمجيد حسين
0075 فواز حمود علي الديحاني
0076 بشار عبد الحافظ محمد معرفى
0077 محمد بشير عنبر سلمان
0078 محمد صقر محمد الفهد
0079 محمد مصلط لافى ناصر
0080 صلاح على فهد العبيدان
0081 محمد فاضل مندني اكبر
0082 وائل رمضان محمد العنزى
0083 فيصل عبد الله محمد الرشيدي
0084 عبد الوهاب خلف مطير السليمانى
0085 خالد صالح نمر غاطي
0086 صلاح مطر عماش الرشيدى
0087 أيوب صالح ابراهيم حسين الصايغ
0088 يوسف خالد محمد جمعه
0089 فهد صحن على غافل
0090 فهد بتال صالح البرازى
0091 صطام مبارك صطام المرزوق
0092 يوسف على عبد الرحمن الوعلان
0093 مساعد مفلح رباح المطيرى
0094 ضارى احمد بكر النجار
0095 تركى خليفه رخيص المهمل
0096 حمد محمد عبدالهادي المطيرى
0097 فهد سعيد سعد العتيبى
0098 محمد عبد الله محمد على
0099 يوسف سعد مطني سعد
0100 منصور عبد الله منصور زيدالعبدالله المنصور
0101 بدر ناصر حسن الشطي
0102 سلمان دخيل بانى المطيرى
0103 مشعل على عبد العزيز الوهيب
0104 يعقوب حبيب يعقوب جراغ
0105 بدر ظاهر حمدان الفضلي
0106 عادل عبد اللطيف مزعل الهاجري
0107 براك بيان مناور الراجحى
0108 محمد غانم خليف شنوف
0109 دعيج عون حمد العون
0110 مشعل عوض حنس المطيرى
0111 سيدعلي موسى مرتضى بهبهانى
0112 سلطان سعد سعود الرشيدي
0113 بدر عبد الله عياد الجنفاوى
0114 سالم جاسم جعفر جاسم
0115 عامر جهز مشعل الحربي
0116 فهد عويد محمد العنزى
0117 موسى حمد محمد العجمى
0118 عمر عيسى طالب الكندري
0119 عبد الرحمن احمد خلف العازمى
0120 مشعل جهز مشعل الحربى
0121 سالم حقيب سالم العجمى
0122 محمد عبد الله احمد علي الكندري
0123 صالح عبد الله غريب حسن
0124 عمرو عدنان عز الدين الرفاعي
0125 عبد الرحمن جاسم عبد الجبار الخشتى
0126 محمد عبدالمطلب سيد شهاب القلاف
0127 عبد العزيز محمد مطلق الشطى
0128 عبد الرحمن وليد خلف بن سلامه
0129 فيصل عواد بدحان السليماني
0130 عبد الله ملفى مطلق المطيرى
0131 احمد ياسين جواد الامير
0132 سالم عبيد رشيد الحربى
0133 احمد عيا سرى المطيرى
0134 بدر طارق فهد العمير
0135 يوسف عبد اللطيف احمد البعيجان
0136 سليمان جمال يعقوب المضاحكه
0137 عامر بدر ماطر الديحانى
0138 بدر مساعد صالح الدويسان
0139 جعفر مصطفى غلوم عباس
0140 حمد ابراهيم راشد القصار
0141 خالد عبدالله عبدالعزيز العازمى
0142 حمزه نوار صالح جمال
0143 عبدالله متعب عبدالله العجمى
0144 سلطان بداح ناصر السهلى
0145 معدى مثعى مطر المطيرى
0146 مشعل خالد مجبل المطيرى
0147 عبد الوهاب توفيق عبد الوهاب البابطين
0148 مشعل مطر رحيم المطيري
0149 نواف عباس عايد العنزى
0150 وائل مجزع هزاع المطيرى
0151 دخيل مطر رحيم المطيري
0152 مسلط عوض مثقال المطيرى
0153 بدر حنس فلحان العتيبى
0154 فهد هزاع جالي الفضلي
0155 سليمان محمد عكاش العنزي
0156 سالم فضى جابر الرشيدى
0157 مصطفى محمد اكبر لارى
0158 على جاسم عيسى الصراف
0159 سعدون مهدي بدحان السليماني
0160 على جاسم حسن الوزان
0161 محمد قاسم حسن القلاف
0162 محمد سالم السيد محمد بهبهانى
0163 خالد اكتيب عبد الله المطيرى
0164 سلامه مطر سلامه بريك
0165 بدر كمال محمد العبدالمحسن
0166 حمد عبد الامير عبد الله على
0167 محمد خلف محمد الرشيدى
0168 فهد غصاب خشمان فرحان
0169 على حسين على العثمان
0170 عبدالله علي حسين بوشهرى
0171 عبد العزيز حامد عبد الله الرشود
0172 عمر جاسم محمد الدخيل
0173 محمد ناصر حباب الدوسري
0174 سيد احمد هانى خليفه القلاف
0175 فيصل فهد حسين المطيرى
0176 طلال نايف احمد العتيبى
0177 مهدى صاحب محمد الصراف
0178 عبدالعزيز سعود عبدالعزيز العكارى
0179 فيصل عادل عيسى مطر
0180 محمد عبد اللطيف محمود غلوم
0181 مبارك خالد مبارك الضويحى
0182 ثامر عصرى عشوى العنزى
0183 حسين محمد محمود القطان
0184 ميثم جابر سيد على سيد جابر
0185 حمد عبد اللطيف عبد الملك المبيض
0186 هاشم محمد مهدى عباس الشواف
0187 عبد الله حميد عباس عبد
0188 محمد اسماعيل يعقوب ماتقى
0189 عيسى عبد الله عيسى النشمى
0190 ابراهيم محمد ابراهيم الفيلكاوى
0191 راشد سعيد عواد الرشيدى
0192 براك ابركه حمد البغيلي
0193 خالد وليد خالد عبدالله العدواني
0194 محمد جعفر عباس حاجى
0195 فهد عيد اهليل البذالي
0196 عبد العزيز سلمان صالح العطار
0197 احمد جواد حسين القلاف
0198 سعود سعود عبدالله البشير
0199 هانى محمود حسين مسيب محمد
0200 عايد فيحان مطر الشمرى
0201 فهد غازى عواد الرشيدى
0202 فهد فهيد شافى العجمى
0203 عيسى ياسين محمد بلوشى
0204 مهدى حسين رجب على
0205 احمد عبيد صقر الديحانى
0206 بخيت احمد بخيت البخيت
0207 فواز جدعان فلاح منيف
0208 حمد صالح رشيد الرقدان
0209 جمعه محبوب جمعه محبوب
0210 سمير عبدالله محمد الخلاوى
0211 خميس فارس خميس المري
0212 مبارك انور مبارك النمش
0213 خالد على عبد الله المطيرى
0214 على سعد فراج المرشاد
0215 على عبد العظيم عباس العوض
0216 فهد محمد سعد المحجان
0217 فهد رويشد سعد الحربى
0218 سيد على طالب السيد عبد المجيد الكاظمى
0219 سعد عبد الله سعدون الرشيدى
0220 صالح حامد صالح السيف
0221 عبد الله فهد على الصقعبى
0222 محمد خالد مطلق الديحانى
0223 عثمان عبد الله عبد العزيز البديوى
0224 فيصل عبد الله محمد البلوشى
0225 عبدالعزيز فراج فهد المطيري
0226 محمد عبدالله محمد البلوشى
0227 ياسين يوسف ياسين بوحمد
0228 عبدالرحمن زيدان خلف الشمري
0229 عبد الله على عبد الله القلاف
0230 خالد صليبى صليبان العنزى
0231 نواف ناصر محمد شبيب
0232 عبد العزيز طالب حمزه علي
0233 مبارك عادل حسين العياضى
0234 عبدالعزيز سعود غانم المطيرى
0235 فهد محمد عجيل الشمرى
0236 صلاح صالح عشوان العنزى
0237 محمد عطا الله غالى الهاجري
0238 خالد عدنان محمد البزاز
0239 حسين على عبد الرضا قاسم
0240 وليد موسى عبدالله الذويخ
0241 نايف فهد محمد الرشيدى
0242 يوسف فيصل جبر الظفيري
0243 عبد الله خالد براك الشلاش
0244 قبلان مناع قبلان الشمرى
0245 خالد سعود فهيد الحربى
0246 صباح مشعل عبد العزيز الصباح
0247 محمود محمد محمود تقى
0248 احمد على اسماعيل الكندرى
0249 احمد بدر محمد المحارب
0250 هشام جاسم محمد الدخيل
0251 حمد عبد العزيز مكى الجمعه
0252 محمد مبارك مزيد المعوشرجى
0253 محمد الحميدي محمد الجعمى
0254 عبدالرحمن عدنان محمد العتيقى
0255 حمد عبد الله فهيد الحريتي
0256 يوسف عوض كليب العازمى
0257 وليد عشوى مرزوق الضفيرى
0258 ميثم خليل حسن سلطان
0259 عبد الله فهد عبد الله المطيرى
0260 محمد عبد المحسن عبد الله جواهرى
0261 فهد كنعان فراج الشمرى
0262 حميد على حميد البلام
0263 مبارك شديد مبارك العجمي
0264 محمد صادق فهد الفهد
0265 على حباب عطا الله المطيرى
0266 بسام خالد جعدان العتيبى
0267 شهاب حمد كعيد الظفيرى
0268 ايوب احمد محمد العوضى
0269 زيد حسين على حمزه
0270 وليد محمد سعود الرشيدي
0271 عمار عبد الله حجى ابراهيم الحمادي
0272 فهد ناصر هادي الصلبي
0273 عبد العزيز خالد شهاب صالح الصفي
0274 فايز نشمى حمود الهاجري
0275 احمد عبد اللطيف مدلج المدلج
0276 فيصل عبد الله طاهر عبد الله
0277 نايف مبارك دغمى المويزرى
0278 عبدالعزيز عبدالله محمد الحسيني الشريف
0279 محمد عبد الله عيسى النشمى
0280 على فهد نادر العجمي
0281 سعد محمد صغير الوطيان
0282 ريكان محمد سالم العجمى
0283 مشعل مغيران غازى المطيرى
0284 ابراهيم مسند عويد الصليلى
0285 يوسف غالى جلفيف الذايدى
0286 محمد صالح محمد النهام
0287 احمد درويش مطر الشمرى
0288 محمد نوري على الظبيرى
0289 عبدالله مسفر فالح العازمى
0290 حسين جمعه محمد الباذر
0291 محمد سبتي حسن الكندري
0292 ليل عثمان ليل المطيرى
0293 جراح حمد دوحان العوشز
0294 ماجد عاصى زعال السعيدى
0295 خالد على فهد العبيدان
0296 محمد احمد معيض المطيرى
0297 نايف محمد عيد الشمرى
0298 خالد عبد الله شهاب الطليحي
0299 ناصر مشعان حبيب العتيبي
0300 فهد فيصل سالم الرويعي
0301 سيد حسين موسى مرتضى بهبهانى
0302 فهد مجهول موازى عبد الله
0303 سلامه حسين سلامه عياد
0304 محمد جبر محمد العجمى
0305 على حسين جاسم حسن