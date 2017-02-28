أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية إنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب (المطلاع) الإسكاني الدفعة السادسه من قطاع N4 توزيعات السنة المالية 2017/2016 والتي تشتمل على 305 قسائم بمساحة400م2، للمخصص لهم حتى تاريخ 2011/3/21.

وأوضحت المؤسسة في بيان أنها ستقوم يومي الخميس والأحد 2 و5 مارس المقبل بتوزيع بطاقات القرعة، فيما ستوزع يوم الأثنين 6 مارس بطاقات الاحتياط، لتقوم بإجراء القرعة يوم الاربعاء 8 مارس.

ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان «للحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة (جنوب السرة) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة»، لافتة الى أنه «في حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على الحضور».

وبينت أن «من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص»، داعية المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف «للحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة (9) صباح يوم الإثنين الموافق 2017 / 3 / 6 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط، مع ضرورة التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه».

ونبهت المؤسسة «المواطنين الواردة أسماؤهم وتعذر عليهم الحضور او في حالة عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن تدرج أسماؤهم في الدفعات المقبلة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة».

ولفتت الى أنه «لأن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط».

الأسماء:

0001 جاسم محمد اسماعيل جعفر

0002 خالد جدوع عبيد العنزى

0003 نافع رشيد راشد المطيري

0004 محمد زايد فلاح العتيبي

0005 خالد بدر راشد الطاحوس

0006 علي حسن حاجي قمبر

0007 سالم محمد راشد بوقماز

0008 محمد طاهر احمد الابراهيم

0009 على محمد مهدى العجمى

0010 اوس يوسف ابراهيم الملا

0011 محمد سليم سليمان محمد

0012 مشارى عاصى اعجمى الهاجري

0013 يعقوب فايز يعقوب ابو الحسن

0014 عقيل جاسم سيد محمد الشماع

0015 عبدالله جدعان فلاح منيف

0016 هناء ماجد ابراهيم لطيف وبناتها

0017 فرحان فهد محمد الرشيدي

0018 محمود عبدالرزاق محمود نقى الكويتى

0019 نزار محمود حسن الريس

0020 فلاح عبدالله عيد المطيرى

0021 سليمان احمد يحيى عبدالله اليحيى

0022 محمد احمد خلف حواس

0023 حامد عيسى محمد كمال

0024 عايد دوغان رشيد ارويشد

0025 علي ياسر علي اللقمان

0026 سليمان داود سليمان السالم

0027 بدر سعود عبدالله الشطي

0028 على مصطفى على ملا

0029 عيسى عبدالله قمبر القلاف

0030 هشام سعود راشد الرباح

0031 مشاري بندر دعسان الديحاني

0032 عبدالله ناصر مساعد الساير

0033 راكان سالم سعود العبدالرزاق

0034 احمد عبدالله محمد البحر

0035 محمد فلاح محمد المطيري

0036 بدر عبدالملك يوسف العبيد

0037 علي حسن علي الملا الجفيري

0038 جابر علي محمد العجمي

0039 ثامر محمد عزيز الشتيوى

0040 عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن المطيرى

0041 على محمد ابراهيم بشير

0042 بدر فلاح راشد العنزى

0043 سعد رازن فهد العتيبى

0044 جمعان مبارك غانم جريشان

0045 عبد الله فهد محمد الدلمانى

0046 جراح جاسم عبد الله الربيع

0047 صلاح ناصر صنت الغضورى

0048 فهد سعد جمعه

0049 حسن حبيب حسن على

0050 عايض جابر حسن العجمى

0051 ناصر فهيد مرزوق الرشيدى

0052 فهد نوري علي الظبيرى

0053 فيصل حسين احمد نيروز

0054 على عبدالامير ياسين الامير

0055 حسين على حسين القطان

0056 حسين علي محمد عبد على

0057 حسين حبيب حسن على

0058 محمد صالح هادى العنزى

0059 محمد عبدالهادى على الفيلكاوى

0060 عبدالرحمن غانم مشلح الرشيدى

0061 مساعد سلطان سعد المطيري

0062 سعود عبد الله رسام مرزوق

0063 طاهر فيصل سفاح مانع

0064 عبد العزيز جاسم محمد النجار

0065 هيثم خالد على المرهون

0066 احمد عادل يعقوب الصراف

0067 عايض هادى طاحوس العتيبى

0068 محمد خالد شهاب صالح الصفي

0069 عبد الله يوسف عبد الله الحليل

0070 عبد العزيز عبد اللطيف مزعل الهاجري

0071 عبدالرحمن مشعل سليمان السعيد

0072 احمد رافع ضارى العنزى

0073 احمد شاكر على حاجيه

0074 مساعد عادل عبدالمجيد حسين

0075 فواز حمود علي الديحاني

0076 بشار عبد الحافظ محمد معرفى

0077 محمد بشير عنبر سلمان

0078 محمد صقر محمد الفهد

0079 محمد مصلط لافى ناصر

0080 صلاح على فهد العبيدان

0081 محمد فاضل مندني اكبر

0082 وائل رمضان محمد العنزى

0083 فيصل عبد الله محمد الرشيدي

0084 عبد الوهاب خلف مطير السليمانى

0085 خالد صالح نمر غاطي

0086 صلاح مطر عماش الرشيدى

0087 أيوب صالح ابراهيم حسين الصايغ

0088 يوسف خالد محمد جمعه

0089 فهد صحن على غافل

0090 فهد بتال صالح البرازى

0091 صطام مبارك صطام المرزوق

0092 يوسف على عبد الرحمن الوعلان

0093 مساعد مفلح رباح المطيرى

0094 ضارى احمد بكر النجار

0095 تركى خليفه رخيص المهمل

0096 حمد محمد عبدالهادي المطيرى

0097 فهد سعيد سعد العتيبى

0098 محمد عبد الله محمد على

0099 يوسف سعد مطني سعد

0100 منصور عبد الله منصور زيدالعبدالله المنصور

0101 بدر ناصر حسن الشطي

0102 سلمان دخيل بانى المطيرى

0103 مشعل على عبد العزيز الوهيب

0104 يعقوب حبيب يعقوب جراغ

0105 بدر ظاهر حمدان الفضلي

0106 عادل عبد اللطيف مزعل الهاجري

0107 براك بيان مناور الراجحى

0108 محمد غانم خليف شنوف

0109 دعيج عون حمد العون

0110 مشعل عوض حنس المطيرى

0111 سيدعلي موسى مرتضى بهبهانى

0112 سلطان سعد سعود الرشيدي

0113 بدر عبد الله عياد الجنفاوى

0114 سالم جاسم جعفر جاسم

0115 عامر جهز مشعل الحربي

0116 فهد عويد محمد العنزى

0117 موسى حمد محمد العجمى

0118 عمر عيسى طالب الكندري

0119 عبد الرحمن احمد خلف العازمى

0120 مشعل جهز مشعل الحربى

0121 سالم حقيب سالم العجمى

0122 محمد عبد الله احمد علي الكندري

0123 صالح عبد الله غريب حسن

0124 عمرو عدنان عز الدين الرفاعي

0125 عبد الرحمن جاسم عبد الجبار الخشتى

0126 محمد عبدالمطلب سيد شهاب القلاف

0127 عبد العزيز محمد مطلق الشطى

0128 عبد الرحمن وليد خلف بن سلامه

0129 فيصل عواد بدحان السليماني

0130 عبد الله ملفى مطلق المطيرى

0131 احمد ياسين جواد الامير

0132 سالم عبيد رشيد الحربى

0133 احمد عيا سرى المطيرى

0134 بدر طارق فهد العمير

0135 يوسف عبد اللطيف احمد البعيجان

0136 سليمان جمال يعقوب المضاحكه

0137 عامر بدر ماطر الديحانى

0138 بدر مساعد صالح الدويسان

0139 جعفر مصطفى غلوم عباس

0140 حمد ابراهيم راشد القصار

0141 خالد عبدالله عبدالعزيز العازمى

0142 حمزه نوار صالح جمال

0143 عبدالله متعب عبدالله العجمى

0144 سلطان بداح ناصر السهلى

0145 معدى مثعى مطر المطيرى

0146 مشعل خالد مجبل المطيرى

0147 عبد الوهاب توفيق عبد الوهاب البابطين

0148 مشعل مطر رحيم المطيري

0149 نواف عباس عايد العنزى

0150 وائل مجزع هزاع المطيرى

0151 دخيل مطر رحيم المطيري

0152 مسلط عوض مثقال المطيرى

0153 بدر حنس فلحان العتيبى

0154 فهد هزاع جالي الفضلي

0155 سليمان محمد عكاش العنزي

0156 سالم فضى جابر الرشيدى

0157 مصطفى محمد اكبر لارى

0158 على جاسم عيسى الصراف

0159 سعدون مهدي بدحان السليماني

0160 على جاسم حسن الوزان

0161 محمد قاسم حسن القلاف

0162 محمد سالم السيد محمد بهبهانى

0163 خالد اكتيب عبد الله المطيرى

0164 سلامه مطر سلامه بريك

0165 بدر كمال محمد العبدالمحسن

0166 حمد عبد الامير عبد الله على

0167 محمد خلف محمد الرشيدى

0168 فهد غصاب خشمان فرحان

0169 على حسين على العثمان

0170 عبدالله علي حسين بوشهرى

0171 عبد العزيز حامد عبد الله الرشود

0172 عمر جاسم محمد الدخيل

0173 محمد ناصر حباب الدوسري

0174 سيد احمد هانى خليفه القلاف

0175 فيصل فهد حسين المطيرى

0176 طلال نايف احمد العتيبى

0177 مهدى صاحب محمد الصراف

0178 عبدالعزيز سعود عبدالعزيز العكارى

0179 فيصل عادل عيسى مطر

0180 محمد عبد اللطيف محمود غلوم

0181 مبارك خالد مبارك الضويحى

0182 ثامر عصرى عشوى العنزى

0183 حسين محمد محمود القطان

0184 ميثم جابر سيد على سيد جابر

0185 حمد عبد اللطيف عبد الملك المبيض

0186 هاشم محمد مهدى عباس الشواف

0187 عبد الله حميد عباس عبد

0188 محمد اسماعيل يعقوب ماتقى

0189 عيسى عبد الله عيسى النشمى

0190 ابراهيم محمد ابراهيم الفيلكاوى

0191 راشد سعيد عواد الرشيدى

0192 براك ابركه حمد البغيلي

0193 خالد وليد خالد عبدالله العدواني

0194 محمد جعفر عباس حاجى

0195 فهد عيد اهليل البذالي

0196 عبد العزيز سلمان صالح العطار

0197 احمد جواد حسين القلاف

0198 سعود سعود عبدالله البشير

0199 هانى محمود حسين مسيب محمد

0200 عايد فيحان مطر الشمرى

0201 فهد غازى عواد الرشيدى

0202 فهد فهيد شافى العجمى

0203 عيسى ياسين محمد بلوشى

0204 مهدى حسين رجب على

0205 احمد عبيد صقر الديحانى

0206 بخيت احمد بخيت البخيت

0207 فواز جدعان فلاح منيف

0208 حمد صالح رشيد الرقدان

0209 جمعه محبوب جمعه محبوب

0210 سمير عبدالله محمد الخلاوى

0211 خميس فارس خميس المري

0212 مبارك انور مبارك النمش

0213 خالد على عبد الله المطيرى

0214 على سعد فراج المرشاد

0215 على عبد العظيم عباس العوض

0216 فهد محمد سعد المحجان

0217 فهد رويشد سعد الحربى

0218 سيد على طالب السيد عبد المجيد الكاظمى

0219 سعد عبد الله سعدون الرشيدى

0220 صالح حامد صالح السيف

0221 عبد الله فهد على الصقعبى

0222 محمد خالد مطلق الديحانى

0223 عثمان عبد الله عبد العزيز البديوى

0224 فيصل عبد الله محمد البلوشى

0225 عبدالعزيز فراج فهد المطيري

0226 محمد عبدالله محمد البلوشى

0227 ياسين يوسف ياسين بوحمد

0228 عبدالرحمن زيدان خلف الشمري

0229 عبد الله على عبد الله القلاف

0230 خالد صليبى صليبان العنزى

0231 نواف ناصر محمد شبيب

0232 عبد العزيز طالب حمزه علي

0233 مبارك عادل حسين العياضى

0234 عبدالعزيز سعود غانم المطيرى

0235 فهد محمد عجيل الشمرى

0236 صلاح صالح عشوان العنزى

0237 محمد عطا الله غالى الهاجري

0238 خالد عدنان محمد البزاز

0239 حسين على عبد الرضا قاسم

0240 وليد موسى عبدالله الذويخ

0241 نايف فهد محمد الرشيدى

0242 يوسف فيصل جبر الظفيري

0243 عبد الله خالد براك الشلاش

0244 قبلان مناع قبلان الشمرى

0245 خالد سعود فهيد الحربى

0246 صباح مشعل عبد العزيز الصباح

0247 محمود محمد محمود تقى

0248 احمد على اسماعيل الكندرى

0249 احمد بدر محمد المحارب

0250 هشام جاسم محمد الدخيل

0251 حمد عبد العزيز مكى الجمعه

0252 محمد مبارك مزيد المعوشرجى

0253 محمد الحميدي محمد الجعمى

0254 عبدالرحمن عدنان محمد العتيقى

0255 حمد عبد الله فهيد الحريتي

0256 يوسف عوض كليب العازمى

0257 وليد عشوى مرزوق الضفيرى

0258 ميثم خليل حسن سلطان

0259 عبد الله فهد عبد الله المطيرى

0260 محمد عبد المحسن عبد الله جواهرى

0261 فهد كنعان فراج الشمرى

0262 حميد على حميد البلام

0263 مبارك شديد مبارك العجمي

0264 محمد صادق فهد الفهد

0265 على حباب عطا الله المطيرى

0266 بسام خالد جعدان العتيبى

0267 شهاب حمد كعيد الظفيرى

0268 ايوب احمد محمد العوضى

0269 زيد حسين على حمزه

0270 وليد محمد سعود الرشيدي

0271 عمار عبد الله حجى ابراهيم الحمادي

0272 فهد ناصر هادي الصلبي

0273 عبد العزيز خالد شهاب صالح الصفي

0274 فايز نشمى حمود الهاجري

0275 احمد عبد اللطيف مدلج المدلج

0276 فيصل عبد الله طاهر عبد الله

0277 نايف مبارك دغمى المويزرى

0278 عبدالعزيز عبدالله محمد الحسيني الشريف

0279 محمد عبد الله عيسى النشمى

0280 على فهد نادر العجمي

0281 سعد محمد صغير الوطيان

0282 ريكان محمد سالم العجمى

0283 مشعل مغيران غازى المطيرى

0284 ابراهيم مسند عويد الصليلى

0285 يوسف غالى جلفيف الذايدى

0286 محمد صالح محمد النهام

0287 احمد درويش مطر الشمرى

0288 محمد نوري على الظبيرى

0289 عبدالله مسفر فالح العازمى

0290 حسين جمعه محمد الباذر

0291 محمد سبتي حسن الكندري

0292 ليل عثمان ليل المطيرى

0293 جراح حمد دوحان العوشز

0294 ماجد عاصى زعال السعيدى

0295 خالد على فهد العبيدان

0296 محمد احمد معيض المطيرى

0297 نايف محمد عيد الشمرى

0298 خالد عبد الله شهاب الطليحي

0299 ناصر مشعان حبيب العتيبي

0300 فهد فيصل سالم الرويعي

0301 سيد حسين موسى مرتضى بهبهانى

0302 فهد مجهول موازى عبد الله

0303 سلامه حسين سلامه عياد

0304 محمد جبر محمد العجمى

0305 على حسين جاسم حسن