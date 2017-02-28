اجتمعت لجنة تحكيم "جائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء" التي تنظمها جمعية العلاقات العامة الكويتية برعاية سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ، حيث شارك في الاجتماع أعضاء لجنة التحكيم وهم منال الحساوي وخالد الخليفي وهاجوب امرزيان بالاضافة إلى رئيس جمعية العلاقات العامة جمال النصر الله وأمين سر الجمعية مزيد المعشورجي.



وبهذه المناسبة أكدت عضو لجنة التحكيم منال الحساوي أن اللجنة قامت عبر فرق عمل متخصصة بزيارة الجهات الخدمية المشاركة في الجائزة من وزارات وشركات خاصة ومؤسسات وذلك لقياس مستوى خدمة العملاء فيها وقياس أداء موظفي العلاقات العامة في التعامل مع الجمهور ، من حيث الاستقبال وأداء المعاملة بالسرعة اللازمة ، لافتة إلى أن التقييم يتم طبقا لأسس ومعايير دولية في مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء.



وأضافت الحساوي أن فرق العمل لمست تطورا في مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء في عدد من الجهات مثمنة جهود الوزارات ومؤسسات القطاع الخاص الحريصة على توفير أفضل الخدمات للجمهور.وقالت أن لجنة التحكيم تكاد تنتهي من المهمة المناطة بها وهي اختيار الفائزين بالجائزة التي تعد الفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، مؤكدة أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد كشف الفائزين بالإضافة إلى عدد من التوصيات للرقي بخدمة العملاء وتطوير العلاقات العامة.



وأشارت إلى أن جائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء قد نجحت في تحقيق أهدافها التنموية حيث تسعى من خلال فعاليات الجائزة من ورش عمل وندوات تنويرية إلى تطوير موظفي العلاقات العامة وخدمة العملاء خاصة أن هذه المهن لها تفاعل مع الجمهور وتقترب من الناس وتمس احتياجاتهم ولذلك تتطلب مهارات خاصة يكتسبها الموظف من خلال الورش التخصصية التي تحرص جمعية العلاقات العامة على تنظيمها ضمن فعاليات الجائزة .وأشارت إلى أن الحفل الختامي للجائزة وإعلان الفائزين سيكون نهاية مارس ٢٠١٧، مثمنة جهود جمعية العلاقات العامة الحريصة على تنفيذ استراتيجية تطويرية لوضع مهنة العلاقات العامة في الكويت ضمن أهم المهن خاصة أنها تحظى بأهمية كبيرة في دول العالم الكبرى