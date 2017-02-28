حذرت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت مؤسسة البترول الوطنية من الرضوخ لمطالب وزارة المالية المجحفة بحق عمال القطاع النفطي .

وقال امين سر النقابة فهيد الكفيف في تصريح صحفي ان سياسة ترشيد الإنفاق هو مطلب رئيسي لكل جهات ووزارات الدولة وهناك العديد من أبواب الهدر التي يجب وقفها فورا في مختلف جهات الدولة وليس منها بالطبع حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع النفطي .

واكد الكفيف ان حقوق ومكتسبات العاملين خط احمر لا يمكن المساس به او التنازل عن اي منها ويجب على المؤسسة القيام بدورها أمام وزارة المالية بالدفاع عن حقوق العمال الذين يعملون في اصعب الظروف للحفاظ علي شريان الكويت الاول ومصدر دخلها الرئيسي وهو القطاع النفطي .

وجدد الكفيف التحذير من اي مساس بحقوق عمال القطاع النفطي و لن نسمح به او نتهاون معه وهو اعادة لأجواء التأزيم