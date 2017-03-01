سعد الرشيدي

أقامت جمعية القانون الدولي الكويتية حفلها الختامي لمسابقة المحكمة الصورية وذلك بإجراء المرافعات النهائية أمام هيئة التحكيم بحضور عدد من المستشارين وأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت.

في البداية قال رئيس جمعية القانون الدولي طالب النقيب ان فكرة هذه المسابقة جاءت لتنوير الطلبة وتدريبهم عمليا على مهنة المحاماة والخروج عن النمط النظري التقليدي، مؤكدا أنها تصقل الطالب عمليا وقانونيا وتؤهله إلى الدخول في سوق العمل.

وأضاف النقيب ان هذه المسابقة كانت قبل 3 أعوام، وشارك فيها هذا العام 15 فريقا، وتنافس فريقان على المركز الأول من خلال عدة تصفيات.

من جانبه، قال رئيس لجنة المحكمة الصورية أحمد الجريوي إن هذه المسابقة تعتبر جديدة على مستوى النوادي والجمعيات الطلابية، والهدف منها تدريب الطلبة ميدانيا على مشاهد المحكمة الفعلية على ارض الواقع خصوصا كمحكمة العدل الدولية الكائنة في لاهاي.

وذكر الجريوي أن أجواء المسابقة تخلق روح المنافسة بين الفرق المشاركة وإعداد الطلبة ميدانيا للواقع العملي خصوصا في كيفية المرافعة أمام هيئة التحكيم وكتابة المذكرات القانونية.

وتم تقسيم الطلبة إلى فريقين مدعي ومدعى عليه لتمثيل المحكمة الصورية أمام اللجنة والحضور، وتم اختيار موضوع للتنازع عليه، وقام كل من الفريقين بإبداء دفوعه القانونية ومبرراته التي يراها من جانب النصوص القانونية والمعاهدات التي تقضي بذلك، وكانت الهيئة المخصصة للتقييم تستمع لكلا الفريقين ليتم اختيار الفريق الرابح في مسابقة المحكمة الصورية.