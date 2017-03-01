دارين العلي

افتتحت سفارة الامارات العربية المتحدة لدى البلاد صباح أمس مكتبة الاتحاد داخل مبنى السفارة كأول مكتبة لسفارات الامارات في الخارج

جاء ذلك على هامش حفل تكريم الجهات المشاركة في مبادرة «بالعربي» التي أطلقتها مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برعاية السفير الإماراتي رحمة الزعابي بحضور عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات الكويتية الداعمة للمبادرة.

وقال السفير الاماراتي رحمة الزعابي خلال افتتاحه المكتبة أنها أول مكتبة لسفارات الامارات في الخارج وتحوي على العديد من الكتب والموسوعات التي حصلت عليها السفارة كإهداءات أو عبر معرض الكويت الدولي مشيرا الى ان هذه المكتبة سعى إليها العديد من السفراء الذين اثروها بالكتب بالاضافة الى الجامعات الاماراتية التي شاركت هي أيضا في تعزيز هذه المكتبة.

وحول مبادرة «بالعربي» قال إنها احدى مبادرات مؤسسة الشيخ محمد بن راشد والتي نجحت نجاحا كبيرا في الكويت بمساهمة الشركات الوطنية ووسائل الاعلام المختلفة.

وأضـاف ان التكريم هو رد للجميـل ولما تتمتع به مؤسسـاتكم مـن سمعة طيبة في المنطقة، كمؤسسات ذات كفاءة عالية تحظى بوجود نخبة تعمل جاهدة لتعزيز الشراكة التنموية لدعم مسيرة البناء والتنمية في دولة الامارات متواكبة مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة.

وهنـأ الزعابي القيادة والشـعب الكويتي بمناسبة الاعياد الوطنية التي تمر على البلاد، مؤكدا أن الامارات وشعبها يحتفلون بهذه المناسبة «كأنهم كويتيون»، معبرين بذلك عن مدى التلاحم والتواصل الذي يتمتع به أبناء الشعبيين الشقيقين.

وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات المشاركة ممثلة في أحمد المزيدي وفـرح النبهاني من شركة بنسلـفنت، وعلي عبدالجادر من مكتبة حزاية، وحمد الشخص من بنك الكويت الوطني، وحمد المطر من شركة زين للاتصالات.