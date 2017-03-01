فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م.أحمد الحصان عن إنجاز 55% من مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد (وصلة الدوحة) حتى الآن، مشيرا إلى أن العمل يجري داخل المشروع بخطى ثابتة نحو الإنجاز بفضل التعاون والتنسيق بين كل الأطراف داخل المشروع.

وقال م.الحصان في تصريح صحافي إن جسر جابر من مشاريع الطرق التنموية المهمة التي ستسهم بدورها في إحداث التنمية المنشودة بالمنطقة الشمالية في البلاد إلى جانب وصلة الصبية الجسر الرئيسي الذي يجري تنفيذه بالتوازي مع وصلة الدوحة، لافتا إلى أن المشروع من شأنه ربط منطقة الدوحة بالقرب من المدينة الترفيهية وصولا إلى منطقة الشويخ من بداية جسر الغزالي وجسر الشيخ جابر لتخفيف الازدحام المروري واستكمال منظومة الطرق في البلاد.

وذكر أن الكلفة الإجمالية للمشروع 165.708 مليون دينار ويتضمن إنشاء جسر بحري يبدأ من منطقة ميناء الشويخ والمنطقة الحرة ويعبر جون الكويت غربا مارا بجانب جزيرة أم النمل حتى منطقة الدوحة ومن ثم يربط بطريق الدوحة السريع بطول 14.4 كم كما يتكون المشروع من بناء جسر بحري بطول 7 كم من تقاطعين رئيسين ويشمل المشروع على نفس مواصفات الجسر الرئيسي (وصلة الصبية) من حيث السعة وعدد الحارات البالغة 3 حارات مرورية، مع حارة طوارئ لكل اتجاه، مشددا على حرص القطاع على متابعة مشاريعه والمراحل التنفيذية خطوة بخطوة بتوجيهات وزير الاشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع.

من جانبه قال مهندس مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد م.محمد عابدين: إن العمل بالمشروع يجري على قدم وساق من خلال التعاون بين الجهاز التنفيذي والاستشاري والمقاول وذلك بهدف إنجاز المشروع في مواعيده التعاقدية، مشيرا إلى أن قيمة الأعمال المنفذة داخل المشروع بلغت تكلفتها 76.7 مليون دينار ولا توجد أي أوامر تغييرية للمشروع حتى الآن.