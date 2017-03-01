الغنيم: التطبيق يتيح متابعة مشاريع الوزارة عن طريق عرضها على خريطة الكويت مدعمة بالوصف والصور حصدت وزارة الأشغال العامة والجهاز المركزي للمناقصات العامة ثلاث جوائز في احتفالية اقيمت أمس لتكريم الفائزين بجائزة «درع الحكومة الذكية العربية 2017». حصدت وزارة الأشغال العامة والجهاز المركزي للمناقصات العامة ثلاث جوائز في احتفالية اقيمت أمس لتكريم الفائزين بجائزة «درع الحكومة الذكية العربية 2017».

وفازت وزارة الأشغال العامة بجائزة التطبيقات الذكية الافضل عربيا لقطاع الوزارات بالكويت لتطبيقين على مستوى الوطن العربي، فيما حصل الجهاز المركزي للمناقصات العامة على جائزة افضل تطبيق في الحكومة الذكية على مستوى الخدمات للمواطنين.

وأوضحت وكيلة وزارة الأشغال م.عواطف الغنيم في تصريح لـ «كونا» على هامش الاحتفال أن التطبيق الذكي الذي فازت به الوزارة هو «نظام مستكشف المشاريع الجغرافي».

وبينت الغنيم أن من خلال هذا التطبيق تتم متابعة مشاريع الوزارة عن طريق عرضها على خريطة الكويت مدعمة بوصف لها وصور وعنوان كل مشروع مما يسهل وصول المعلومة للمواطن حال رغبته في الاطلاع عليها.

واشارت كذلك الى الفوز بالجائزة لتطبيق «طوارئ الاشغال 150» الخاص بالهواتف الذكية الذي يمكن تحميله وهو معد خصيصا لتلقي الشكاوى الخاصة بالمواطنين والمقيمين في الكويت ويمكن من خلاله التقاط صور الشكاوى وتحديد موقعها الجغرافي.

وأعربت عن اعتزازها بفوز وزارة الأشغال العامة بجائزة درع الحكومة الذكية عن فئة التطبيقات الذكية الأفضل لقطاع الوزارات بالكويت، مشيدة بالدور المتميز لمهندسي الوزارة في الحرص على تصميم وتنفيذ افضل التطبيقات الذكية واستخدامها في مباني ومشاريع الوزارة بهدف خدمة المواطنين.

وأكدت ان استخدام التطبيقات الذكية اصبح من بين اهداف وزارة الاشغال العامة الكويتية في كل انشطتها ومشاريعها «بغية الوصول الى الحكومة الالكترونية الكاملة».

من جانبه، ثمن الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية والقانونية بالجهاز المركزي للمناقصات العامة ايمن السرحان حصد الجهاز جائزة افضل تطبيق في الحكومة الذكية على مستوى الخدمات للمواطنين على مستوى الوطن العربي.

وعزا السرحان في تصريح مماثل لـ «كونا» فضل الحصول على الجائزة الى جهود الشباب في الجهاز وما بذلوه خلال السنوات الماضية، مبينا أن هذا التطبيق الذي يجمع الجهات الحكومية وايضا شركات القطاع الخاص بالكويت يحقق مبدأ الشفافية للحكومة.

واعتبر أن الجائزة تمثل تتويجا لجهود بذلت وكذلك تشجيعا للشباب ودعما لما بذلوه لإعداد هذا التطبيق، لافتا الى تميز الكويت في جميع جهاتها والتي كانت من أولى الدول التي خرجت بشكل الحكومة الالكترونية.

وأوضح السرحان ان هذا التطبيق على الهواتف الذكية يسهل على جميع الجهات المستفيدة من وزارات متابعة المناقصات العامة دون انتظار فضلا عن تحقيق مبدأ الشفافية في الجهاز.

وقال ان هذا التكريم يعد الثاني للجهاز المركزي للمناقصات العامة بعد حصوله على تكريم من جمعية الشفافية مما يعد حافزا لجميع الادارات في الجهاز.

من جهته، اشاد مدير نظم المعلومات في الجهاز المركزي للمناقصات العامة م.خالد العمار في تصريح مماثل لـ «كونا» بفوز جهات حكومية كويتية بجوائز افضل التطبيقات الالكترونية على مستوى الوطن العربي.

واعرب العمار عن سعادته لحضور هذه الاحتفالية التي تعد تكريما لنخبة التطبيقات العربية التي تميزت السنوات الماضية، مبينا أن الكويت تعتبر ثاني دولة العربية تستخدم الانترنت بعد تونس في العام 1992. ولفت الى العمل على مساعدة القطاعين الخاص والعام والافراد ايضا من خلال التطبيقات الحكومية وذلك في اطار من الشفافية معربا عن تطلعه الى المزيد من التطور والى الافضل في هذا الصدد.

واقيمت احتفالية اكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية في دورتها الثامنة بالقاهرة لتكريم الفائزين بجائزة درع الحكومة الذكية العربية 2017 برعاية وحضور وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري في مصر د. هالة السعيد فيما فازت ثماني دول عربية بـ 27 جائزة.

وفازت هيئة الكهرباء والماء بإمارة دبي بالجائزة الأكبر وهي جائزة درع الحكومة الذكية.