التسجيل عبر «الحج الإلكتروني» يساعد الحجاج على اختيار حملاتهم في وقت مبكر

مخاطبة «المناقصات» لترسية عقود الخدمات المقدمة للبعثة

ورش عمل ودورات تدريبية للحملات على استخدام المسار الإلكتروني

أسامة أبو السعود

وجه مدير إدارة شؤون الحج محمد ناصر المطيري الشكر إلى وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري على الثقة الغالية من خلال تعيينه مديرا لإدارة الحج والعمرة، كما وجه الشكر لقيادات الوزارة وعلى رأسهم رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة م. فريد عمادي ورئيس بعثة الحج خليف الأذينة لدعمهم له.

وكشف المطيري في تصريحات لـ «الأنباء» عن أنه تم وضع خطة عمل متكاملة لموسم حج هذا العام وتمت مخاطبة اللجنة المركزية للمناقصات لترسية عقود الخدمات المقدمة لبعثة الحج الكويتية، كما تم توقيع جميع الاتفاقات اللازمة لموسم الحج هذا العام ١٤٣٨ في وقت مبكر.

وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية ترتيب شؤون حجاج الكويت مع وزارة الحج السعودية وتقييم موسم العام الماضي والذي شهد نجاحا في جميع الميادين، حيث تم شكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على حسن إدارة الموسم، وتقديم جميع الخدمات للحجاج والمعتمرين.

وأكد أيضا أنه تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة الدول العربية للطوافة في مكة المكرمة لتقديم الخدمات اللازمة لحملات الحج الكويتية وفق عقود يتم إبرامها مع كل حملة حسب الخدمات الإضافية المطلوبة، حيث ستقوم كل حملة بتوقيع العقد الإضافي الخاص بها في وقت مبكر ليتم تجهيز الخدمات المطلوبة وبالشكل المطلوب ومتابعة تنفيذ بنود العقد من خلال اللجنة المختصة في بعثة الحج الكويتية.

ولفت المطيري إلى أنه تم كذلك توقيع اتفاقية مع مكتب الوكلاء الموحد في جدة ومكتب الادلاء في المدينة المنورة لاستقبال الحجاج والتنسيق مع القنصلية الكويتية في جدة لسرعة إنهاء إجراءات سفرهم.

وأوضح انه سيتم فتح تسجيل الحجاج من خلال برنامج الحج الإلكتروني هذا العام في وقت مبكر ليتسنى للحجاج اختيار الحملات التي يرغبون فيها.

وأكد أنه سيتم عقد ورش عمل ودورات تدريبية للحملات في استخدام المسار الإلكتروني من خلال القائمين على المسار الإلكتروني في المملكة العربية السعودية حيث سيتم عقد جميع الدورات في الكويت.

وأكد المطيري أنه جار التنسيق مع جميع وزارات الدولة لسرعة الانتهاء من استعدادات موسم حج هذا العام في وقت مبكر تحقيقا لرؤية الوزارة وهي الريادة عالميا في العمل الإسلامي.

سائلا المولى جل جلاله التوفيق والسداد في خدمة الحجاج والمعتمرين.