أكد بيت الزكاة انتهاءه من إنجاز 90% من الخطة التدريبية للبيت (2016/2017) عبر 140 برنامجا تدريبيا، تحقيقا لأهداف استراتيجيته الجديدة (2016/2017-2020/2021)، والتي من ضمنها الاستثمار في الموارد البشرية وبناء الكفاءات القيادية. وقد صرح رئيس قسم التدريب في بيت الزكاة سامي علي العلي بأن قسم التدريب تمكن من تحقيق شوط كبير من خطته التدريبية بشكل يتوافق مع الجدول الزمني المعد لها بعد ربطها باستراتيجية البيت الجديدة لتحقيق غايته (الزكاة غاية لمجتمع آمن).

وقال العلي إن قسم التدريب في بيت الزكاة يهدف إلى رفع كفاءة وجودة وإنتاجية الموارد البشرية العاملة في البيت للعمل على تعزيز قيمه المتمثلة في (الأمانة والنزاهة والشفافية، التميز، الابتكار والتطوير، المرونة، الرحمة والمحبة، العمل بروح الفريق) مشيرا إلى أن تطوير الموارد البشرية جزء حيوي من رسالة البيت وفق خطط عمل تتواءم مع توجهات الدولة في التنمية.

وأضاف إن قسم التدريب نفذ 140 برنامجا تدريبيا ما بين برامج جماعية وفردية استفاد منها أغلب موظفي البيت، موضحا أن البيت اختار خيرة المدربين العاملين في مجال التدريب وتنمية الموارد والكوادر البشرية الوظيفية للارتقاء بالعمل وتحقيق أعلى درجات النجاح الوظيفي وتعزيز دور موظفي البيت في النهوض بمؤسستهم والمساهمة في تقدمها ونجاحها.

واعتبر العلي أن التدريب أحد سبل تطوير الأداء الوظيفي بعدما أصبح العنصر البشري عماد العمل المؤسسي والعامل الرئيسي لنجاح أي مؤسسة، ما حدا ببيت الزكاة الى أن يولي أهمية كبرى بعمليات تدريب وتطوير موظفيه لمواكبة أحدث مستجدات التكنولوجيا والأنظمة الآلية التي تساعده على القيام بدوره الخيري والإنساني في تنمية المجتمع.

وأوضح أن النظام الإلكتروني للدورات التدريبية المستخدم في البيت يوفر إحصاءات وتقارير كاملة لموظفيه والدورات التدريبية التي ينظمها ومتابعة ترشيحهم وتقييم الدورات التي اجتازوها وحفظ الشهادات الخاصة بهم ويحدد العائد من التدريب وحفظ شهادات الحصول على الدورة. إضافة إلى أنه يقوم بتسجيل بيانات المراكز والمعاهد التدريبية التي يتعامل معها البيت والدورات التي تقدمها.

وأعرب في ختام تصريحه عن شكره لبيت الزكاة وجميع موظفيه لوعيهم بدورهم الحيوي في تقدم وتطور البيت ومساهمته في تنمية المجتمع وسد احتياجات الأسر المستحقة للمساعدة وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراده.