تأهيل طلاب البعثات ليكونوا مستقبلاً خير سفراء لدولهم وأوطانهم

أسامة أبو السعود

أعلن وكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي أن وزارة الأوقاف ستقيم ملتقى الشعوب الدولي الرابع خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و9 مارس الجاري برعاية وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري.

وقال عمادي خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في فندق كروان بلازا إن الملتقى عبارة عن لقاء لطلبة وطالبات البعوث من مختلف الدول الصديقة وممثلي سفاراتهم من أجل تحقيق التقارب والتعارف بين تلك الشعوب والتعرف على ثقافاتها وعاداتها فطلبة وطالبات البعوث سفراء لبلادهم جاؤوا لتلقي العلم واكتساب الخبرات التي تعينهم في حاضرهم ومستقبلهم، وغالبا ما يتبوأ هؤلاء الطلاب مواقع مؤثرة في مجتمعاتهم لهذا كان لزاما علينا الاهتمام بهم، فهو ليس إصلاحا لمجتمعات ودول ومناطق وشعوب في مختلف أنحاء العالم وتأهيلهم مستقبلا كسفراء خير لدولهم وأوطانهم.

وأضاف عمادي أن وزارة الأوقاف وضعت عدة أهداف لتنظيم ملتقي الشعوب الدولي الرابع منها تعزيز رؤية الوزارة «الريادة العالمية في العمل الإسلامي وتأصيل مفهوم الإنسانية في الدين الإسلامي والتفاعل مع القضايا الإسلامية المعاصرة وتوجيه العواطف والمشاعر لإخواننا المسلمين وغرس روح التعاون والإخاء وتقوية الروابط بين المسلمين في كل أنحاء العالم وتوحيد كلمة المسلمين ونبذ الفرقة وإبراز دور شعوب العالم الإسلامي في الدفاع عن القضايا الإنسانية وكذلك تأهيل طالب البعوث واحتواؤه إنسانيا.

وعدد عمادي محاور ملتقى الشعوب الدولي الرابع فالمحور الاول دور مراقبة الجاليات والتعريف بالإسلام لدعم طالب البعوث والمحور الثاني استعراض الجهود المبذولة ونتائجها المثمرة والمحور الثالث دور الإعلام مواقع التواصل الاجتماعي في دعم العمل الخيري والمحور الرابع تعزيز وتفعيل الشركة البناءة بين المنظمات الإنسانية لدعم طالب البعوث داخل بلاده التخرج والمحور الخامس دور المرأة الفعال في المشاركة بالعمل الانساني والدعوة والمحور السادس الارتقاء بالشعوب من الأخذ إلى العطاء.

من جانبه، قال مدير المسجد الكبير رومي الرومي: إن ملتقى الشعوب الدولي الرابع جاء استكمالا لسلسلة امتدت لتعبر عن قيمة الشراكة التي وضعتها وزارة الأوقاف ضمن أهم الأولويات استراتيجيا.

وأضاف الرومي أن اللجنة القائمة على تنظيم آلية العمل في ملتقى الشعوب الدولي الرابع وضعت عناوين لعدد من الندوات التي وزعت من المادة العلمية التي ستطرح خلالها.

وشملت عناوين الندوات «خير يجوب الارض»، والذي سينافس جهود الكويت في التصدي للحالات الإنسانية بالإضافة إلى طرح تجارب جمعيات النفع العام على الارض الواقع بينما تتنافس ندوة «دين الاسلام» التصدي للشبهات المثارة حول الدين الاسلامي، أما ندوة «عصر الصورة» ستنافس تسليط الضوء على مفهوم وأهمية العلاقة بين الاعلام والعمل الخيري.

وتابع الرومي: كما ستتم مناقشة انخراط المرأة في العمل الإنساني الدعوي وكيفية خوض ميدان العمل الإنساني.