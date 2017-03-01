استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية فايز حمود المطيري قيام مؤسسة البترول الكويتية بوقف ترشيح العاملين للدورات التدريبية الخارجية في المجالات المختلفة بذريعة توافرها بمركز التدريب البترولي تماشيا مع سياسة ترشيد المصروفات.

وأكد المطيري أن الدورات التدريبية الخارجية تعتبر من أحد المكتسبات الحيوية للعاملين في القطاع النفطي الكويتي والتي نصت عليها لوائح الشركات النفطية كميزة أفضل ولا يجوز الانتقاص او التقليل منها بأي وسيلة كانت أو حجج واهية، موضحا أن الترشيد لا يكون بتخفيض ميزة مقررة للعامل إنما الترشيد له أوجه أخرى عديدة ليست بغائبة عن مسؤولي القطاع النفطي، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر المناقصات وقيمتها ونوعها وتفاصيلها المعروفة، والترشيد يكون في الإنفاق في مجالات أخرى ليس من بينها حق العامل في الدورات التدريبية والتطوير الخارجية التي تنظمها الشركات النفطية بهدف صقل وتنمية مهارات وكفاءة العاملين في مختلف المواقع للقيام بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه حتى تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وأمان.

وقال إن محاولة السطو على مكتسبات العاملين مرفوضة تماما، ومن الأولى على مؤسسة البترول الكويتية مد يدها للعمل والتعاون كما هي أيادينا ممدودة كمنظمات نقابية تراعي حقوق العمال وتحافظ على مكتسباتهم الوظيفية للعمل والتعاون معا وبالتنسيق لما يحقق المصلحة العامة.