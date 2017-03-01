الشيخ نصرت: «محمديات» يحارب الإرهاب باللوحات الفنية

رعت جمعية الثقافة البوسنية «بريبوردو» وبلدية مدينة فيسوكو ومجلس المشيخة الإسلامية بالمدينة معرض الخط العربي التشكيلي (تركيبات متنوعة لاسم محمد صلى الله عليه وسلم «محمديات») والذي استمر أسبوعا تحت إشراف أستاذ الفنون الإسلامية والخط بالجامعة البوسنية د.كاظم حاج ميليتش، وهو صاحب متحف حاجي ميليتش.

حضر حفل افتتاح المعرض سفيرنا في البوسنة والهرسك ناصر المطيري وأعضاء السفارة ومفتي سراييفو ورئيس الشؤون الاسلامية ورئيس الأئمة في سراييفو.

وألقى مدير المتحف كلمة شكر خلالها المشيخة الإسلامية على استضافتها لمعرض الفنان العلي، كما ألقى مفتي سراييفو كلمة تبعتها كلمة رئيس الأئمة، والذي شكر فيها الفنان العلي على عرض هذه الأعمال الرائعة، كما عبر عن امتنانه للدكتور كاظم حاج ميليتش على تعاونه في الإعداد للمعرض.

السفير المطيري قدم شكره للمشيخة على تعاونها في إقامة الفعالية، مشيدا بالتعاون مع البوسنة في مجالات قضائية وفنية عديدة.

من جهته، أكد رئيس الشؤون الدينية الشيخ نصرت أن المثقفين والفنانين والأدباء والشعراء لهم طرق متباينة في إبراز حب الرسول صلى الله عليه وسلم سواء بالكلمة واللوحة والتصميم، وهذا نجده واضحا جدا في أعمالهم.

وأشار الى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله، وما هذا المعرض إلا إحدى هذه الطرق التي قدمها لنا الفنان الكويتي فريد العلي في معرض محمديات الذي أثر فينا كثيرا من خلال عرضه لمدى حبه للرسول صلى الله عليه وسلم من خلال 500 لوحة مصممة بعدة أشكال جميلة.

وتابع: هذا المعرض يعكس الصورة الإيجابية للإسلام بأنه دين الحب والسلام والتسامح، ونشعر بأن هذه اللوحات تحارب الإرهاب وتلغي الصورة المشوهة عن الاسلام، وخاصة في العالم الغربي.

وبعدها قامت مجموعة من طلبة المدرسة الثانوية ومجموعة من المجلس الاسلامي في سراييفو بإلقاء أناشيد في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام الفنان فريد العلي بتقديم إهداء كتاب «محمديات» الى كل من السفير المطيري ورئيس الأئمة ورئيس الشؤون الدينية ومفتي سراييفو، وبعدها افتتح معرض محمديات الذي يضم 33 لوحة شملت 11 مجموعة لونية وشكلية.

هذا، وطالب الشيخ نصرت بإقامة معرض تشكيلات في لفظ الجلالة بالتعاون مع سفارة الكويت في رمضان القادم، وقد وافقت الجهتان على إقامة المعرض.