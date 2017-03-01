محمد راتب

أكد عضو الحركة الشعبية الوطنية عبدالعزيز مبارك الدخنان ان اعتماد وإنجاز مجلس الوزراء لمشروع قانون العمل النقابي الذي قدمته الحركة الشعبية الوطنية دلالة واضحة على الجهود الكبيرة المبذولة والفهم الحقيقي من مجلس الوزراء لاحتياجات العمل النقابي لإقرار القانون.

وذكر في تصريح صحافي أننا حرصنا خلال المرحلة السابقة على الدفع بقوة لاعتماد القانون الذي قامت الحركة الشعبية الوطنية بوضعه لما فيه من مصلحة عامة ستنعكس ايجابا على الحياة النقابية والترشيح والانتساب وستفتح الأبواب امام مرحلة ديموقراطية تزيل ادران الماضي وتسمح بضخ الدماء الجديدة وتقضي على الاحتكار.

وطالب بضرورة إشراك جميع النقابات في المؤتمر العام للاتحاد العام لعمال الكويت، وذلك لتكون لها كلمة موحدة وتمارس حقوقها على اكمل وجه ويكون لها حضور مميز في الاختيار والانتخاب.

وشدد الدخنان على ان الرئيس الحالي للاتحاد العام لعمال الكويت الحالي سالم شبيب العجمي شخصية ذات خبرة واسعة في العمل النقابي ما يدفعنا الى التمسك به وبقوة لإدارة المرحلة المقبلة التي تحتاج الى الأكفاء وأصحاب الرؤية الجوهرية الثاقبة، متمنيا له الفوز في الدورة المقبلة والعمل مع جميع النقابات نحو عهد جديد من الإنجاز والتطوير.