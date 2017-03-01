أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن رعايتها لمنتدى دسمان الشبابي «الشباب يصنعون المستقبل»، الذي أقامته مدرسة دسمان ثنائية اللغة يوم الاثنين 13 الجاري تحت رعاية وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح بحضور رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل المطوع، ومجلس إدارة المدرسة وضيوف متميزين في المجتمع ومن الادارة العامة للتعليم الخاص والهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لتشجيع الطلاب على ضرورة أخذ زمام المبادرة بالتفاعل مع القضايا المحلية والعالمية وتعزيز ثقافة المشاركة.

وشارك في هذا المنتدى الشبابي طلبة الصف التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر في مدرسة دسمان ثنائية اللغة حيث قاموا بعرض أفكارهم الخلاقة باللغتين العربية والإنجليزية وتحدثوا عن قدراتهم القيادية ومهاراتهم ورؤيتهم لكويت المستقبل المتجددة والمتقدمة بأفكارهم وسواعدهم كطلبة يمثلون عماد المجتمع، ويجب ان يكون لديهم وعي وثقافة تؤهلهم للمشاركة في صناعة المستقبل ونهضة الدول.

وقال المطوع: «إن رعايتنا لمنتدى دسمان الثقافي هي انطلاقا من رؤيتنا في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية بضرورة تسليح الشباب المقبل على سوق العمل بالمعرفة والطلاقة بالحديث ومناقشة المواضيع المحلية والعالمية لتأسيس شباب قائد وواع ومسؤول وقادر على الأخذ بزمام الأمور، وكذلك حثهم على التفكير الإبداعي لحل المشكلات الواقعية ووضع الخطط الناجحة، ولا شك أننا سنواصل حرصنا في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية على دعم أي منتدى أو فعالية من شأنها أن تطور قدرات الشباب وتعزز مهاراتهم القيادية وتهيئهم لدخول سوق العمل وصقل خبراتهم بصورة عملية».

وأضاف: التزاما منها بمسؤوليتها الاجتماعية، تقدم شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية الدعم للعديد من المبادرات التعليمية في الكويت، بما فيها البرامج والمشاريع الطلابية مثل شراكتها مع جمعية انجاز الكويتية لتنمية قدرات الشباب في القطاع الاقتصادي، وكذلك مشاركتها مع برنامج «لوياك» الصيفي لتدريب الشباب في القطاع الخاص، وأيضا تحدي «2PIN»، وهو عبارة عن مسابقة لاختيار افضل فكرة لمشروع مبتكر يركز على طلاب المدارس الثانوية في الكويت، و«برنامج وظيفة ليوم واحد» «Job Shadowng Day»، والذي يعطي للطلاب فكرة عن ظروف العمل والمهارات العملية التي تتطلبها الوظائف المختلفة لمساعدتهم على اختيار المهن والحرف التي يبرعون فيها، وأيضا رعايتها لبرنامج «دروس في ريادة الأعمال» «Entrepreneurship Masterclasses» الخاص بتمكين القدرات من تطوير المشاريع للطلاب في الكويت، وذلك التزاما منها بمسؤوليتها الاجتماعية نحو المجتمع وأفراده.