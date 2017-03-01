أشاد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح بالدعم الكبير الذي تقدمه الكويت لبلاده في جميع المجالات وخاصة الطبية والصحية من خلال جمعية صندوق إعانة المرضى.

جاء ذلك في بيان صحافي أصدرته جمعية صندوق اعانة المرضى الكويتي (مكتب اليمن) عقب لقاء المدير التنفيذي للصندوق عضو الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة الشيخ أبو إسماعيل إبراهيم بن عيسى القرشي في عدن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح ومحافظ محافظة شبوة حامد لملس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه الدعم الذي تقدمه الكويت لليمن في الجانب الصحي واحتياجات المرحلة القادمة من هذا الدعم في اطار حملة «الكويت إلى جانبكم». كما جرى خلال اللقاء تسليم محافظ محافظة شبوة سيارتي إسعاف رباعية الدفع لبعض مستشفيات المحافظة.وأعرب وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح في كلمة بهذه المناسبة عن سعادته بما تقوم به اللجنة الصحية للإغاثة الكويتية وحرصها على توزيع وإيصال هذه المساعدات إلى المستفيدين منها في محافظة عدن وغيرها من المحافظات.

وتقدم بالتهاني والتبريكات للكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني الـ56 ويوم التحرير الـ26، مؤكدا ان عطاء الكويت لا يتوقف وأن اياديها البيضاء ممتدة في عدن وصنعاء وفي معظم المحافظات اليمنية.

واعرب عن الشكر والتقدير للكويت على خلفية تدشين مرحلة جديدة من مراحل الإغاثة الكويتية التي تتبناها اللجنة الصحية في الجمعية الكويتية للإغاثة بتسليم سيارتين فيما هناك 20 سيارة اخرى يعتزم ارسالها إلى عدن وتعز ولحج والضالع وشبوة وسقطرى وأبين وعدد من المحافظات.

واشار وزير الادارة المحلية اليمني الى ان خدمات واسهامات الجمعية الكويتية للإغاثة تشمل 15 محافظة في كل الجوانب الإغاثية وقد سبقت في الوصول إلى مديرية (التحيتا) بمحافظة الحديدة بإغاثة متكاملة وقبلها بأسبوعين دخلت إلى مديرية (عتمة) في محافظة (ذمار).

ودعا الى الضغط على الميليشيات المسلحة في اليمن بأن تسمح للكويت ولمركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي والقطري بادخال المعونات الاغاثية الى كل محافظات اليمن.

من جانبه، عبر محافظ محافظة شبوة أحمد حامد لملس عن الشكر والتقدير للكويت بتسليم سيارتي إسعاف رباعية الدفع لمستشفيات مديريتي (الروضة) و(دهر) في ريف شبوة، لافتا الى ان هذه المبادرة ليست بجديدة على اللجنة الصحية الكويتية.واستعرض جانبا من هذه المساعدات الكويتية في مجالات من الدواء ومولدات الكهرباء للمستشفيات والمستوصفات الصحية في محافظة (شبوة) اضافة الى بناء مستشفى (عتق) المركزي في سبعينيات القرن الماضي ولا يزال يعمل منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم. من جهته، أكد مندوب اللجنة الصحية الكويتية الشيخ أبو إسماعيل في كلمته ان هذه السيارات تمثل تدشين المرحلة الثانية من المساعدات للمستشفيات فيما ستعقبها في الطريق قوافل ادوية ومضخات أكسجين وأجهزة تعقيم مركزية ومولدات كهربائية وأجهزة فحوصات (سي.بي.سي) وكذلك كراس للمعاقين.