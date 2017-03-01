يرعى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مهرجان ربيع الشعر العربي الذي تقيمه مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، وقد بلغ في هذه الدورة السنة العاشرة من عمره. وأعرب رئيس المؤسسة عن شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء مشيدا باهتمامه بالحركة الثقافية ورعايته لدورات مهرجان ربيع الشعر السابقة والتي قال البابطين إنها كانت دعما معنويا كبيرا يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية الثقافة كعنصر في التنمية المجتمعية.

وأكد عبدالعزيز سعود البابطين إقامة المهرجان في السادس والعشرين من شهر مارس ويستمر ثلاثة أيام، وقد أطلقت المؤسسة على هذه الدورة اسم الشاعر يعقوب عبدالعزيز الرشيد من الكويت، والشاعر مصطفى التل (عرار) من الأردن. ويقام المهرجان على مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.

ويصاحب المهرجان ندوة أدبية عن الشاعرين المحتفى بهما يستعرض من خلالها عدد من المتخصصين حياة الشاعرين ودراسات نقدية في أعمالهما الشعرية حيث تركا نتاجا شعريا يستحق الدراسة والاكتشاف.

وذكر البابطين أن كوكبة من الشعراء العرب من داخل الكويت وخارجها سيحيون هذا المهرجان حاملين تجارب شعرية مختلفة، وقد حرصت المؤسسة على التنوع في الأجيال، فاسحة المجال للقاء الإبداعي بين جيل الشباب والمخضرمين على منبر واحد في تكامل شعري حقق أهدافه في تكريس الشعر كحالة لغوية وإنسانية ووجدانية على مدى عقد من الزمن.

يذكر ان مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية تواكب في مهرجانها الشعري، احتفالات العالم بيوم الشعري العالمي الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).