تفاهم حكومي ـ نيابي على القضايا المطروحة على جدول جلسة 8 مارس الجاري



مريم بندق

أصدر مجلس الوزراء قرارا نص على أحقية ذوي الشهداء الذين يتسلمون الآن معاشا استثنائيا من مكتب الشهيد - الصادر به قرار من مجلس الوزراء - في الجمع بين هذا المعاش الاستثنائي والمعاش التقاعدي الذي يستحقونه وفقا لأنظمة الدولة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن المجلس سيخاطب مكتب الشهيد ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات لتطبيق القرار.



وأوضحت ان القرار يسري على ذوي الشهداء الذين أقر لهم المجلس معاشا استثنائيا.

وردا على سؤال حول الجديد في معالجة الأوضاع في وزارة الصحة وهيئة مكافحة الفساد، جددت المصادر التأكيد على ما انفردت «الأنباء» بنشره بتاريخ 22 فبراير الماضي، ان الحكومة ملتزمة باللوائح والقوانين في التعامل مع أي قضايا مطروحة سواء متعلقة بقياديين او قضايا تحمل اختلافا في وجهات النظر «لدينا مسطرة واحدة في التعامل مع ما يطرح على طاولة مجلس الوزراء، والقانون واللوائح والدستور هي الأدوات التي نسترشد بها في معالجة أي قضايا ولن نحيد عن هذا النهج».



هذا، ويعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حيث يطلع المجلس على تقرير من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب حول شؤون مجلس الأمة والأولويات المتفق عليها على جدول أعمال جلسة 8 مارس الجاري.



وقالت المصادر ان هناك تفاهما مع أغلبية النواب على القضايا والموضوعات المدرجة على الجلسة.