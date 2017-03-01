بشرى شعبان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الهيئة العامة للقوى العاملة انتهت من تركيب جميع اجهزة البصمة في جميع الإدارات وانطلق العمل بها بدءا من امس بعد نجاح تجربتها.



وقالت المصادر: انها ستكون إلزامية لجميع العاملين وفق قانون ديوان الخدمة المدنية وفي جميع قطاعات وإدارات الهيئة.



من جانب اخر ذكرت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة انه قبل انتهاء الربع الأول من عام 2017 ستشهد الهيئة نقلة نوعية على مستوى ميكنة خدمات إجراءات العمل والربط مع جميع الجهات المعنية.



وبينت المصادر انه من المتوقع بعد الانتهاء من تحديث الشبكة ان تكون جميع الإجراءات آلية بما فيها تحديد اعتماد التوقيع وتصاريح العمل والتجديد والإلغاء النهائي للسفر باستثناء التحويل فقط يكون عبر مراجعة الإدارات.