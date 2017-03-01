قــدمت الحكومة البريطانية تمويلا بقيمة 3.4 ملايين دولار إلى «دول التعاون لدعم مشاريع البحث العلمي وأمن الإنترنت فيها».



وأفاد تقرير للمجلس الثقافي البريطاني بأن التمويل سيتيح لعلماء من المملكة المتحدة والخليج العمل معا على 8 مشاريع بحثية متقدمة في دول التعاون الست في مجالات عديدة ترتبط بأولويات دول الخليج وتشمل أمن الإنترنت والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبيئة.

وتشتمل المشاريع الثمانية على مشروع حول استخدام الطاقة الشمسية لتحويل النفايات إلى زيوت عضوية مفيدة من الكويت، ومشروع حول الطاقة المتجددة من قطر، ومشروعين حول تحلية المياه والبيئة من الإمارات، ومشروع حول الأمن الغذائي من عمان، وآخر حول الطاقة المتجددة من البحرين.



وأضاف التقرير أن كل مستفيد سيحصل على منحة تصل إلى نحو نصف مليون دولار لتنفيذ المشاريع على مدار عامين، حيث سيعمل العلماء من المملكة المتحدة والخليج معا.



وقال مدير المجلس الثقافي البريطاني في منطقة الخليج أمير رمضان ان المشاريع تتناول مجالات بحث استراتيجية من شأنها دعم وربما تسريع عملية التحول إلى اقتصادات قائمة على المعرفة المستدامة في الخليج.