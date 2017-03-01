حصل د. صلاح العنزي باحث علمي مشارك من مركز أبحاث البترول التابع للمعهد على المركز الأول - الميدالية الذهبية في المعرض الدولي التاسع للاختراعات في الشرق الأوسط تحت شعار «لقاء المستثمرين بالمخترعين»، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وبتنظيم من قبل النادي العلمي الكويتي، وذلك لتقديمه ابتكارا جديدا لتقنية قياس ودراسة رد فعل مخاطر المواد البلاستيكية على البيئة والصحة العامة.

وذكر د.العنزي أن مقترح الاختراع الذي قدمه وهو «وحدة تنظيف الأنسجة والأقمشة البوليميرية المبتكرة» يهدف إلى الحد من استخدام المنظفات الكيميائية وانبعاث أبخرتها السامة المؤثرة مباشرة على الصحة العامة، وأضاف أن هذا الاختراع يعد الأول من نوعه في استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون السائل في عمليات تنظيف الملابس المشابه تماما لعمليات الغسيل الجاف، ولفت إلى أن هذا الغاز يمتلك خاصية عالية مشابهة للسوائل المذيبة والمنظفات الكيميائية إذ له القدرة العالية على تمدد وتوتر الروابط الكيميائية للألياف البوليميرية والمستخدمة في صناعة المنسوجات والملابس دون إحداث تغيير في مواصفاتها أو صفتها التجارية.

وأشار إلى أن النتائج المسجلة لهذا الاختراع ستساهم في رفع اسم الدولة في مجال البحث والتطوير على الصعيدين المحلي والعالمي، وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات علمية دقيقة وغير مسبوقة تعزز من صناعة الغزل والأنسجة البوليميرية المحلية والعالمية.

يذكر أن د.العنزي حصل في العام الماضي على المركز الأول لجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتوج بالميدالية الذهبية في المعرض السنوي الثامن للاختراعات في الشرق الأوسط والذي نظمه النادي العلمي عن اختراع تقنية جديدة لقياس درجة ليونة البوليمر تحت الظروف القياسية الصعبة.