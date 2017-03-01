كرّم بنك الدم المركزي جمعية المهندسين على دعمها للأعمال والحملات التي تقوم بها في سبيل تعزيز مخزون الدم في البنك، جاء ذلك خلال زيارة تكريمية قام بها كل من مدير العلاقات والتوجيه ببنك الدم المركزي علي المحميد وعبدالواحد الفيلكاوي الى الجمعية، حيث استقبلهما رئيس الجمعية م.فيصل دويح العتل وأمين السر فهد العتيبي وأمين الصندوق علي الفيلكاوي وعضو مجلس الإدارة محمد سفر، وشاركت به عضوتا مجلس الإدارة السابق م.هنادي الحاي وأسماء الخالدي، وعدد من الأعضاء الجمعية.

وأشاد المحميد بجهود المهندسين وتبرعهم، معربا عن الأمل باستمرار هذا التعاون، ومؤكدا أن العمل الذي تقوم به الجمعية من الأعمال التي نعتز بها ونحرص على استمرارها.

من جهته، أعرب رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل عن اعتزاز «المهندسين» بالتعاون ودعم العمل الانساني في بنك الدم، لافتا الى أننا لن نتوان في دعم الأعمال التي تحقق التضامن والتكافل المجتمعي والجهود الإنسانية الكبيرة التي تقوم بها إدارة بنك الدم.