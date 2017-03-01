أهدت الفنانة الجزائرية صالحة خليفي أمس الثلاثاء سفارة الكويت لدى الجزائر لوحة فنية بمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني الـ 56 والذكرى الـ 26 للتحرير.

وقالت خليفي لـ «كونا» ان اللوحة التي تحمل اسم «الحرية» هي «أول هدية» تقدمها للكويت وتأتي «كعربون محبة وأخوة للأشقاء الكويتيين»، معربة عن سعادتها الغامرة بمشاركتها فرحة الشعب الكويتي في أعياده الوطنية.

ووصفت الكويت بأنها «رمز من رموز الحرية»، موضحة ان شعبها ساهم في تقديم يد العون للثورة التحريرية الجزائرية «وهو دليل على نبل وتمسك الكويتي بأشقائه الجزائريين».

وأعربت خليفي في الوقت نفسه عن فخرها بتكريم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من جانب الأمم المتحدة ومنح سموه لقب «قائد للعمل الإنساني» وتسمية الكويت «مركزا للعمل الإنساني».

من جانبه، أشاد سفيرنا لدى الجزائر محمد الشبو في تصريح مماثل لـ «كونا» «باللفتة الطيبة» للفنانة الجزائرية، معتبرا هديتها للكويت «دليلا على حبها للشعب الكويتي».

وثمّن السفير الشبو كل مبادرات توطيد العلاقات بين الشعبين الكويتي والجزائري «خصوصا في مثل هذه المناسبات».

يذكر ان خليفي هي فنانة ومؤلفة وأديبة جزائرية وتشغل عضوية الديوان الجزائري لحقوق المؤلف واتحاد الفنانين الجزائريين.