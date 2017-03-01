أكدت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعدة لقطاع التعاون بالكويت شيخة العدواني أهمية تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية في مجال حماية الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وشددت العدواني في تصريح لـ «كونا» في ختام أعمال المؤتمر الوزاري العربي حول (الإرهاب والتنمية الاجتماعية: اسباب ومعالجات) على ضرورة تعزيز الجهود الوطنية والتنسيق بينها وبين الجهود الاقليمية والدولية المبذولة للقضاء على ظاهرة الإرهاب التي تعد من الظواهر الأشد خطرا على العالم.

وقالت ان «الكيانات الإرهابية والحركات والجماعات المسلحة المتطرفة ذات الشعارات العرقية والطائفية عصفت بأمن البلاد والعباد وبثت الرعب في نفوس الآمنين منتهكة حرمة الأعراف الإنسانية والشرائع السماوية مرتكبة جرائم بشعة تتنافى مع كل القيم والمبادئ الأخلاقية عامة والإسلامية خاصة».

وأضافت العدواني أن المؤتمر ناقش عددا من أوراق العمل المقدمة من بعض الدول العربية حول تجاربها في مكافحة الإرهاب والتطرف من بينها الكويت.

وأشارت إلى أن ورقة العمل الكويتية استعرضت بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارات المعنية بالكويت وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمحاربة تلك الظاهرة والقضاء عليها.

وأوضحت أن «الكويت لم تكن بمنأى عن ايدي العبث الإرهابية التي حاولت زعزعة الأمن وضرب الوحدة الوطنية بالمجتمع الكويتي الذي جبل على التآلف والتآخي والتآزر».

وأكدت في هذا الإطار أن «الكويت كانت وستظل واحة أمن وأمان لجميع مكونات المجتمع ولجميع الطوائف بتكاتف الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني».

وأشارت الى أن ورقة العمل الكويتية تطرقت الى انجازات وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للشباب بالكويت في استقطاب الشباب وحمايتهم من الأفكار المتطرفة، مشيرة الى أن الكويت قفزت الى المركز الـ 56 في مجال التنمية الشبابية في 2016 مقابل المركز الـ110 في عام 2013.

وتطرقت في هذه الإطار إلى استراتيجية الشباب التي اطلقت في اغسطس 2016 بالاضافة إلى الاتفاقيات العربية والدولية التي وقعتها وزارة الخارجية والوزارات المعنية واللجان التي تم استحداثها بالكويت للتنسيق مع الجهات الاقليمية والدولية حول مكافحة الإرهاب.

وذكرت العدواني ان ورقة العمل الكويتية استعرضت الإجراءات التي اتخذتها الكويت للتأكد من كون الجمعيات الخيرية ليست مصدرا من مصادر تمويل الإرهاب ودعمه بشكل أو بآخر والحرص على نقاء العمل الخيري، قائلة ان «المجتمع الكويتي جبل على الخير وعلى العمل التطوعي ولا نريد أن يكون احد مصادر الإرهاب».