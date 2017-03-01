قال مسؤولان ثقافيان إن مشاركة الكويت بانتظام في الدورة الـ 22 لمعرض مسقط الدولي للكتاب تأتي في إطار حرصها على إيصال رسالتها الثقافية لأبناء الوطن العربي.



وأكد المسؤولان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أهمية المشاركة في معارض الكتاب العربية ودورها في تعزيز الروابط الثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات المشتركة.



وقال خالد الرفاعي من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت ان معرض مسقط يعد من ابرز الاحداث الثقافية في سلطنة عمان ويحرص على المشاركة فيها اشهر واعرق دور النشر العربية.



وأضاف ان جناح الكويت في المعرض الذي تشارك فيه 750 دار نشر من 28 دولة شهد إقبالا كبيرا من الجمهور نظرا لما يقدمه من اصدارات فكرية وثقافية وأدبية متنوعة وجديدة.



واكد حرص المسؤولين في الكويت على إبراز اسهامات الدولة في إعادة نشر الكتب التراثية بأسعار رمزية حتى يسهل للمواطن العربي اقتناؤها.



ولفت إلى اهتمام إدارة المعرض بجذب طلبة المدارس، معتبرا ذلك خطوة تساعد على تنشيط الحركة الثقافية والعملية الشرائية.



من جهتها، اعربت نادية محمد من مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت عن سعادتها بحجم الإقبال والمشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب.



وقالت ان هناك إقبالا جيدا من الجمهور لاقتناء الاصدارات المتنوعة لمجلس النشر العلمي وهو ما يشير إلى حجم المستوى الثقافي لدى الشعب العماني.



وأضافت ان معرض مسقط الدولي للكتاب يعد واحدا من بين أفضل عشرة معارض تقام على مستوى الوطن العربي، مشيرا إلى حرص الجهات الحكومية والخاصة في الكويت على المشاركة فيه وكذلك في المحاضرات والأمسيات الشعرية التي تقام على هامشه.