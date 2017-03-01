- تسييل الضمان المالي للشركة لدفع الرواتب
بشرى شعبان
صرح المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح حول ما نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص الإضراب العمالي الذي تم من قبل العاملين في إحدى الشركات في محطة الدوحة الغربية وأيضاً أمام السفارة الهندية والذي كان سببه تأخر رواتبهم.
و أن الهيئة باشرت عملها فور تلقي بلاغ الإضراب من قبل إدارة علاقات العمل وتم انتقال محققي الهيئة إلى الموقع وتم إبلاغ العمال بمراجعة إدارة علاقات العمل للعمل على حل مشكلتهم.
وبين بأن الهيئة سوف تتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة بخصوص حفظ حق العمال المالي وصرف رواتبهم وخاصة تسييل الضمان المالي للشركة لتسليم العمال أجورهم إذا لزم الأمر.