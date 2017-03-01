ثمن سفير دولة الكويت في بلغراد يوسف أحمد عبدالصمد نتائج اللقاء الأخير الذي جمعه مع فخامة رئيس جمهورية صربيا توميسلاف نيكوليتش أثناء الاجتماع الرسمي الذي عقده السفراء العرب والأفارقة مع فخامته في مقر النادي البرلماني في العاصمة بلغراد.

وصرح السفير عبدالصمد بأن الرئيس نيكوليتش أكد خلال اللقاء على اهتمامه الشخصي بتطوير وتنمية علاقات بلاده مع كافة الدول العربية وأنه قام خلال السنوات الخمسة الماضية بالعديد من الزيارات الرسمية للعواصم العربية ومقابلة زعمائها لهذا الغرض.

وفي هذا المجال كشف السفير عبدالصمد عن اهتمام المسؤولين بوزارتي الخارجية الكويتية والصربية بتكثيف تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين في الفترة المقبلة وخاصة السعي الى عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية والفنية المشتركة في الربع الأخير من العام الجاري من أجل بحث فرص التعاون الاقتصادية والاستثمارية المتاحة وحتى يعود مستوى وحجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى سابق عهده إبان مرحلة علاقات التعاون الكويتي مع بلغراد عندما كانت عاصمةً ليوغسلافيا السابقة.