أكد الامين العام للامانة العامة للاوقاف محمد الجلاهمة اليوم الاربعاء أن الأوقاف تجمع الكويتيين بكافة أطيافهم على فعل الخير.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده للاعلان عن انطلاق الملتقى الوقفي الجعفري السادس والذي سيعقد الأحد المقبل تحت شعار (الوقف الاقتصادي.. حياة ونماء) وتنظمه إدارة الوقف الجعفري بالامانة تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لمدة 3 ايام.

وقال الجلاهمة ان ملتقى الوقف الجعفري السادس سيشارك فيه كوكبة من الشخصيات العربية والإسلامية وعدد من العلماء من أهل العلم والدين ومن أصحاب الاختصاص في العلوم الوقفية اضافة الى مجموعة من الأكاديميين المختصين في علوم الوقف والفقه.

وذكر ان الملتقى يبحث في نسخته الحالية عددا من الموضوعات المهمة والتي حددتها اللجنة العلمية للملتقى وهي وقف الوقت ودوره فى التنمية المعاصرة واستثمار أموال الوقف بين ضوابط الأحكام الشرعية والجدوى الاقتصادية والشركات الوقفية وقضية التأمين والوقف.

ولفت الجلاهمة إلى أن الملتقى هو أحد الأنشطة الرئيسة التي تقوم بها الأمانة العامة للأوقاف من خلال إدارة الوقف الجعفري لتقديم عمل الوقف كصيغة تنموية فاعلة في البناء المؤسسي للمجتمع.

وأوضح انه يسهم في تفعيل إدارة الموارد الوقفية بما يحقق مقاصد الواقفين الشرعية وينهض بالمجتمع اضافة الى تقديم تجربة إدارة الوقف الجعفري في العمل الوقفي واستثمار الأوقاف وصرف ريعها على أوجه الصرف الخيرية التي حددها الموقفون.

من جهته اشاد رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الوقفي الجعفري السادس اسامة الصايغ في كلمة مماثله بالرعاية السامية للملتقى وباعتماد مجلس الوزراء ميزانية للملتقى.

وثمن الصايغ دور الامانه العامة للاوقاف في المجتمع الكويتي من خلال الدعوة للوقف وصرف الريع وزيادته والصرف على المقاصد المحدده والابحاث التي تقدم الاراء القانونيه للوقف وريعه.

من ناحيته قال عضو اللجنة العلمية وعضو اللجنة الاستشارية للملتقى الدكتور صالح الصفار ان مثل هذه الملتقيات تبرز الوحدة الوطنية والاتحاد بين أبناء الشعب الواحد فلا فرق بين طائفة وأخرى لأن الكل له حقوق وعليه واجبات.

وأضاف أن الوقف الجعفري عقد اكثر من 30 اجتماعا لاعداد هذا الملتقى الذي يسلط الضوء على قضايا وقفية ومعايشتها مع الوقت الحاضر موضحا ان الملتقى ناقش عدة قضايا مهمة خلال النسخ الخمس الماضية ومنها القضاء.

وبين أن هذا الملتقى في نسخته السادسة سيتناول القضية الاقتصادية ومدى ارتباطها بالجوانب الشرعية لافتا إلى أن إدارة الوقف الجعفري عمرها تجاوز ال10 سنوات وهي في نماء مستمر وتدير الكثير من الأموال والعقارات وغيرها.

واعرب عن امله بان يخرج الملتقى بتوصيات تفيد في الجوانب الشرعية والفقهية التي يتم طرحها بشكل تفصيلي موسع