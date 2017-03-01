أشاد رئيس هيئة الحرس الأميري العميد الركن فهد عبد الرحمن الزيد بالمستوى الاحترافي والمهارات القتالية للمشاركين بتمرين (صقر الخليج 2).

مؤكدا حرص المشاركين على العمل على تطوير قدراتهم القتالية بكل تفان وإخلاص.

وفي تصريح أدلى به في ختام التمرين اليوم، قال العميد الزيد إن «هذا التمرين جاء لتمكين المشاركين من تلبية نداء الواجب والتأهب لمواجهة أي تهديدات محتملة من خلال سرعة الاستجابة والسيطرة اثناء الأحداث الطارئة».

وأضاف إن «التمرين المشترك يأتي وفقا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بالاهتمام بالتدريب ورفع القدرة القتالية لدى القوات المسلحة، ولاسيما الحرس الأميري».

وذكر إن «ما شهدناه من احترافية في التنظيم لم يأت من فراغ وإنما جاءت نتيجة لجهود مبذولة من قبل المخططين والمنظمين من الأشقاء بالحرس الأميري القطري»، مؤكداً «حرص البلدين الشقيقين على المضي قدما نحو تطوير العمل المشترك في هذا المجال».

وأعرب الزيد عن تطلعه «لاستمرار التعاون المشترك بين الحرس الأميري الكويتي ونظيره القطري في إطار التعاون الخليجي المشترك لتذليل جميع العوائق المحتملة، والنهوض بالمستوى العام للقدرات القتالية والوصول الى أعلى المستويات لبلوغ الهدف المنشود من هذه التمارين».

وأضح أن «هذا التمرين يأتي امتداداً لتمرين (صقر الخليج 1) والذي تم تطبيقه في الكويت على المستوى التكتيكي لفرق التدخل السريع وعمليات الإخلاء بجميع أنواعه».

وقال إنه «تم تخطيط وإعداد تمرين (صقر الخليج 2) للانتقال الى المستوى التكتيكي العملياتي المشترك، وذلك لزيادة توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات مع أشقائنا منتسبي الحرس الأميري القطري».

وأعرب الزيد عن خالص الشكر والتقدير لدولة قطر أميراً وحكومة وشعبا، مثمناً «الدعم الكبير من قبل قائد الحرس الأميري القطري اللواء الركن هزاع الشهواني وجميع منتسبي الحرس الأميري القطري على ما قدموه من تعاون وتسخير لكافة الامكانيات لإنجاح هذا التمرين».

حضر ختام التمرين الملحق العسكري في سفارة الكويت لدى قطر العقيد الركن ناصر عبدالعزيز السمحان وكبار القادة والضباط من منسبي الحرس الأميري الكويتي والقطري.