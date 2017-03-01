غادر البلاد صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين والوفد الرسمي المرافق له، بعد زيارة رسمية للبلاد استغرقت يومين أجرى سموه خلالها مباحثات رسمية مع القيادة السياسية.

وكان في مقدمة مودعيه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار ناصر عبدالله الروضان، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل السعود الصباح، رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود الصباح، وكبار القادة من الجيش والشرطة والحرس الوطني وكبار المسؤولين بالدولة وسفير البحرين لدى الكويت الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة وسفير الكويت لدى البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح.