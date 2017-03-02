ضرورة فحص الخيول قبل التصدير والاستيراد للتأكد من خلوها من بعض الأمراض

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ضرورة تقيد هواة اقتناء الصقور باستخراج وثائق سفر خاصة بها لضمان سلاسة تنقلها من الكويـــت وإليهــا.

وقال مدير إدارة الصحة الحيوانية في الهيئة د.عبدالرحمن الكندري لـ«كونا» إن هناك بعض الحيوانات والطيور من بينها الصقور يستوجب نقلها بين دول مجلس التعاون الخليجي بواسطة وثيقة سفر (جواز) مع وجود الفحوصات الصحية المطلوبة.

وأوضح أن دخول الصقور وخروجها بين دول الخليج يتم عن طريق جواز سفر يستخرج بمعرفة الهيئة مع توافر الشهادة الصحية والفحوصات.

وأشار إلى أن الجواز يعد ملكية شخصية لصاحب الصقر يدون فيه اسمه ورقم الشريحة المركبة بالصقر ورقم «سايتس» وفي حالة تحرك هذه الطيور خارج دول الخليج يكون ذلك عن طريق الشهادة الصحية وشهــــادة «سايتس» من الدولة المصـــدرة للطيـــور.

وأوضح أن «سايتس» هي شهادة تضمن عدم السماح بتصدير او استيراد الطيور المهددة بالانقراض او البرية لكنها تسمح فقط باستيراد وتصدير الطيور التي يتم إنتاجها وتربيتها في مراكز إكثار تحت رعايــة الدولـة.

وفيما يخص تنقل الخيول قال إن لها نظاما دوليا يقضي بعرض الحيوان قبل التصدير والاستيــراد لفحصه والتأكد من خلوه من بعض الأمراض.

وأكد ضرورة أن تجرى هذه الفحوصات في مختبر معتمد يعمل تحت مراقبة المنظمة العالمية لصحة الحيوان، مشيرا إلى ان الخيول المنقولة بغرض السباق يتم فحصها بطريقة اقل من تلك المستوردة.

ودعا الكندري الراغبين في استيراد حيوانات إلى التقدم لقسم المحاجر البيطرية لمعرفة ما اذا كان مسموحا باستيرادها وفي حال الاستيراد للمرة الأولى من احدى الدول يتم عمل تحليل مخاطر لحالة هذه الدولة ثم توضع الشروط اللازمة للاستيراد في حالــة الموافقـــة عليهـــا.

وأكد وجوب تطعيم الحيوان المسموح باستيراده ضد مرض السعار على ان يكون عند استيراده في فترة المناعة الناتجة من التطعيم مع وجود شريحة الكترونية خاصة بالحيوان ولابد ايضا من وجود شهادة صحية سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية في البلد المصدر.

وأشار الى ضرورة شمول الشهادات نتائج بعض الفحوصات المطلوبة طبقا للمنظمة العالمية لصحة الحيوان وشروط الكويت وفي حالات أخرى تأتي هذه الفحوصات في شهادة مستقلة صادرة عن جهة رسمية في بلد المصدر اضافة إلى احتواء الشهادة بعض المعالجات المطلوبة للحيوان قبل السفر للتأكد من عدم وجود طفيليات داخلية.