اجتمعت لجنة تحكيم «جائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء» التي تنظمها جمعية العلاقات العامة الكويتية برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حيث شارك في الاجتماع أعضاء لجنة التحكيم وهم منال الحساوي وخالد الخليفي وهاجوب امرزيان، بالاضافة إلى رئيس جمعية العلاقات العامة جمال النصرالله وأمين سر الجمعية مزيد المعوشرجي.

وبهذه المناسبة، أكدت عضو لجنة التحكيم منال الحساوي أن اللجنة قامت عبر فرق عمل متخصصة بزيارة الجهات الخدمية المشاركة في الجائزة من وزارات وشركات خاصة ومؤسسات وذلك لقياس مستوى خدمة العملاء فيها وقياس أداء موظفي العلاقات العامة في التعامل مع الجمهور، من حيث الاستقبال وأداء المعاملة بالسرعة اللازمة، لافتة إلى أن التقييم يتم طبقا لأسس ومعايير دولية في مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء.

واضافت أن فرق العمل لمست تطورا في مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء في عدد من الجهات مثمنة جهود الوزارات ومؤسسات القطاع الخاص الحريصة على توفير أفضل الخدمات للجمهور.

وقالت إن لجنة التحكيم تكاد تنتهي من المهمة المناطة بها وهي اختيار الفائزين بالجائزة التي تعد الفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، مؤكدة أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد كشف الفائزين، بالإضافة إلى عدد من التوصيات للرقي بخدمة العملاء وتطوير العلاقات العامة.

وأشارت إلى أن الحفل الختامي للجائزة وإعلان الفائزين سيكون نهاية مارس 2017.